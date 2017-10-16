تأجيل البت في استئناف الذباحي

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار عبد الرحمن لوتاه، تأجيل البت في الاستئناف المقدم من عيسى الذباحي، ضد قرار لجنة الانضباط، بتغريمه 100 ألف درهم، على خليفة تصريحات صحفية انتقد خلالها اتحاد الكرة إلى الجلسة المقبلة للجنة يوم 22 أكتوبر الجاري، كما قررت اللجنة أيضاً تجميد قرار لجنة الانضباط القاضي بإيقاف تياجو دوس سانتوس لاعب اتحاد كلباء أربع مباريات وتغريمه 12000 درهم، وذلك لحين البت في الاستئناف المقدم من اللاعب في هذا الخصوص.

وقررت اللجنة أيضاً تأجيل البت في الاستئناف المقدم من الجزيرة ضد قرار لجنة الانضباط، برفض طلبه بشطب لاعب النادي بشير سعيد إلى جلستها المقبلة 29 أكتوبر، إذ منحت اللجنة طرفي القضية مهلة لمدة أسبوع لتقديم مذكراتهما الختامية في القضية.