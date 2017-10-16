«داماك العقارية» تطرح المزيد من الوحدات لتلبية الطلب على «جست كافالي»

دبي (الاتحاد)

طرحت «داماك العقارية» مزيداً من الوحدات المخصص للبيع في مشروع «جست كافالي» بعد نجاحها في بيع كل وحدات المرحلة الأولى،وتقع فلل «جست كافالي» في أحد أرقى مشروعات الجولف «أكويا أكسجين».

ومن المقرر طرح التشكيلة الجديدة من فلل «جست كافالي»، التي تبدأ أسعارها من 1.3 مليون درهم مع خطط دفع ميسرة تمتد لأكثر من 3 أعوام للبيع اعتباراً من يوم السبت المقبل في جميع مراكز البيع التابعة لـ «داماك العقارية» في دبي، بين الـ 10:00 صباحاً والـ 10:00 ليلاً. ولفترة محدودة، وبهدف تقديم عروض أكثر جاذبية بالنسبة للعملاء، تتحمل «داماك العقارية» نسبة 50% من رسوم تسجيل العقار لدى «دائرة الأراضي والأملاك» بدبي، ما يتيح للعملاء تحقيق فورات مالية بقيمة 26 ألف درهم إماراتي أو أكثر بناءً على الوحدات التي يختارونها.

وقال نايل مكلوجلين، نائب رئيس أول «داماك»: «حققت عروضنا الخاصة بفلل جست كافالي نجاحاً مذهلاً، حيث لاقت اهتماماً واسعاً من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين من الباحثين عن منتجات عقارية عصرية ومصممة حسب الطلب التي تتمتع بموقع رئيي ضمن أحد أفخر مشاريع الجولف السكنية. ويأتي هذا الطلب انطلاقاً من إدراكهم للقيمة الهائلة التي تنطوي عليها هذه العقارات. ونظراً لضخامة الطلب، يسرنا طرح المزيد من هذه الفلل أمام العملاء الذين فاتتهم فرصة الاستفادة من العرض الأول».