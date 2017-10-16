%7.2 نمو أرباح «الشارقة الإسلامي»

الشارقة (الاتحاد)

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 360.0 مليون درهم عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقارنة بـ335.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع قدره 7.2%.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13.8% لتصل إلى 37.8 مليار درهم في نهاية الربع الثالث، مقارنة بـ33.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 حيث تمثل الأصول السائلة ما نسبته 21.6% من إجمالي الأصول (23.4% في نهاية عام 2016)، مما يعكس متانة وضع السيولة لدى المصرف وقوة مركزه المالي، كما بلغ صافي تمويلات العملاء 20.3 مليار درهم في نهاية الربع الثالث، وذلك بارتفاع قدره 18.8% أو 3.2 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2016، كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية بمقدار 19.8% لتصل إلى مبلغ 4.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء ليصل إلى 22.1 مليار درهم، بنمو 3.8 مليار درهم، أي ما يعادل 20.5% مقارنة بـ18.3 مليار درهم بنهاية عام 2016.