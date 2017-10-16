الغافري يغيب يومين بسبب «كدمة الظهر»



تاريخ النشر: الإثنين 16 أكتوبر 2017 محمد سيد أحمد (أبوظبي) يعاني سلطان الغافري لاعب الوحدة من الإصابة بـ «كدمة» قوية في الظهر، بعد أن فقد توازنه والسقوط على أرضية الملعب، خلال مباراة فريقه مع الوصل في زعبيل، بالجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، وقال عبد الباسط محمد مدير الفريق، إن اللاعب يرتاح لفترة قصيرة لمدة يومين، قبل أن يعود إلى التدريبات اليوم أو غداً. على صعيد متصل، يستأنف «العنابي» تدريباته اليوم، استعداداً للقاء حتا في الجولة الخامسة يوم الخميس المقبل على استاد آل نهيان بأبوظبي. وأشار إلى أن اللاعبين كلهم إصرار لتعويض الخسارة أمام الوصل، والتي كان الوحدة طرفها الأفضل، إلا أن ظروف المباراة المتعلقة بالأخطاء التحكيمية منعت الفريق من مواصلة سلسلة الانتصارات.