22 دارسة في دورة الحكمات المستجدات

أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت مساء أمس الأول دورة المحكمات المستجدات، التي نظمتها لجنة كرة القدم للسيدات في نادي الفرسان الدولي بالعاصمة أبوظبي، وبدعم من أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبالتعاون مع اتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي.
وشارك في الدورة الـ 22 دارسة، من بينهن العديد من لاعبات منتخب السيدات، إلى جانب لاعبات أندية كرة القدم النسوية، والعديد من المدربات اللاتي مثلن الجامعات والأكاديميات الخاصة.
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واعتبر محمد هديب المدير الفني للحكمات أنها إحدى أفضل الدورات التي أشرف عليها إلى الآن، بفضل التفاعل الكبير من المشاركات، وحرصهن على تجرع المبادئ الأساسية للتحكيم؛ لأن معظم المشاركات من اللاعبات.
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وعن رؤيته لمدى اهتمام الفتاة الإماراتية، وإقبالها على الدخول في سلك التحكيم، أكد هديب أن كل بداية صعبة فعادة ما يكون هنالك عزوف في عملية الإقبال، لكن سرعان ما يتغير الحال بعد مرور الوقت، مشيراً إلى أنه يلمس حضوراً لافتاً للفتاة الإماراتية في الدورات التحكيمية، وبعدما كان عدد الحكمات يقترب من 16 حكمة، تأتي الدورة الأخيرة ليرفع العدد إلى 26 حكمة تقريباً، وشدد على أن لوائح «الفيفا» تتيح تسمية حكمتين دوليتين الأولى للساحة والثانية مساعدة، وتم العام الماضي تسمية كل من حكمة الساحة نجاة حسن البلوشي وحنيفه محمد البلوشي.