الإيداعات النقدية للبنوك لدى «المركزي» تتجاوز السحوبات بـ 30% خلال سبتمبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تجاوزت قيمة الإيداعات النقدية للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي، قيمة السحوبات النقدية بنحو 30% خلال شهر سبتمبر 2017، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف، ما يعتبر مؤشرا على ارتفاع السيولة النقدية لدى القطاع المالي والمصرفي بالسوق المحلية. وبلغت الإيداعات النقدية للقطاع المالي في شهر سبتمبر الماضي، لدى المصرف 19 مليار درهم مقابل سحوبات نقدية بلغت 14.5 مليار درهم.

وأظهرت البيانات أن تحويلات عملاء البنوك بالدولة بلغت 206 مليارات درهم خلال سبتمبر 2017 فيما بلغت التحويلات المالية بين البنوك 537 مليار درهم.

من جهة أخرى، بلغ عدد الشيكات التي تمت مقاصتها بشهر سبتمبر 2017 نحو 2.36 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 115 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشيكات المرتجعة 110 آلاف شيك بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار درهم. واستحوذت الشيكات المرتجعة على 4.6% من إجمالي عدد الشيكات التي دخلت نظام المقاصة باستخدام صورها، فيما بلغت حصتها نحو 5% من إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 بلغ عدد الشيكات التي دخلت نظام المقاصة نحو 22.6 مليون شيك بقيمة 1.123 تريليون درهم، فيما بلغ عدد الشيكات المرتجعة 966 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت نحو 51 مليار درهم، واستحوذت الشيكات المرتجعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على 4.3% من إجمالي العدد ونحو 4.5% من إجمالي القيمة.