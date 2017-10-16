نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية تشارك في ندوة الإبداع

دبي (الاتحاد)

أعلنت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عن مشاركة أنيتا دي فرانتز نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ضمن المتحدثين في ندوة دبي الدولية الثالثة عشرة للإبداع الرياضي التي تنظمها الجائزة في الأول من نوفمبر المقبل تحت شعار «تمكين المرأة في الرياضة».

وستكون ندوة دبي الثالثة عشرة للإبداع الرياضي هي الأولى التي تشارك فيها دي فرانتز بعد اختيارها نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية للمرة الثانية، حيث سبق لها أن شغلت ذات المنصب للمرة الأولى قبل 20 عاما، حيث تم اختيارها للمنصب الدولي المهم للفترة من 1997 إلى 2001، ثم أعيد اختيارها في سبتمبر الماضي للمنصب ذاته، وهو أرفع منصب رياضي تشغله امرأة. وأكدت موزة المري أمين عام الجائزة أن دي فرانتز تعد نموذجا ملهما للمرأة سواء في مجال ممارسة الرياضة والفوز بأرفع أوسمتها الرياضية، وكذلك في القيام بأدوار قيادية مهمة في الحركة الرياضية الأولمبية.

وقالت: «نحن فخورون أننا بعد إعلان مشاركة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين البطلة المرموقة في ميادين الفروسية العالمية كفارسة وكرئيسة للاتحاد الدولي للفروسية وعضو في اللجنة الأولمبية الدولية، وأيضاً كسفيرة الأمم المتحدة للسلام، نعلن عن مشاركة أنيتا دي فرانتز التي شغلت سابقا منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 1984 لتستعرض من واقع تجربتها الشخصية أهم عناصر تمكين المرأة للقيام بدورها كرياضية وكقيادية، وكذلك الجهود الدولية في هذا المجال».