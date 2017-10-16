نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية تشارك في ندوة الإبداع

دبي (الاتحاد)
أعلنت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عن مشاركة أنيتا دي فرانتز نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ضمن المتحدثين في ندوة دبي الدولية الثالثة عشرة للإبداع الرياضي التي تنظمها الجائزة في الأول من نوفمبر المقبل تحت شعار «تمكين المرأة في الرياضة».
وستكون ندوة دبي الثالثة عشرة للإبداع الرياضي هي الأولى التي تشارك فيها دي فرانتز بعد اختيارها نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية للمرة الثانية، حيث سبق لها أن شغلت ذات المنصب للمرة الأولى قبل 20 عاما، حيث تم اختيارها للمنصب الدولي المهم للفترة من 1997 إلى 2001، ثم أعيد اختيارها في سبتمبر الماضي للمنصب ذاته، وهو أرفع منصب رياضي تشغله امرأة. وأكدت موزة المري أمين عام الجائزة أن دي فرانتز تعد نموذجا ملهما للمرأة سواء في مجال ممارسة الرياضة والفوز بأرفع أوسمتها الرياضية، وكذلك في القيام بأدوار قيادية مهمة في الحركة الرياضية الأولمبية.
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