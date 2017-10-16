«الجاليات» يفجر المفاجأة في «قمة الفهود»

علي معالي (دبي)

فجر فريق الجاليات «بول أبوف أول» مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، حيث استطاع تحقيق انتصار مثير وقوي على فريق الوصل في الجولة الثالثة من البطولة بنتيجة 74 مقابل 64، وفي مباراة أخرى فاز فريق الشارقة على بني ياس بفارق 4 نقاط فقط (77 مقابل 73)، فيما تفوق فريق شباب الأهلي دبي على النصر بنتيجة 77 مقابل 56.

وفي المباراة الأولى، فجر فريق الجاليات المفاجأة بالفوز بفارق 10 نقاط بعد سيطرته على الأرباع الثلاثة الأولى بنتيجة «23-17 و18-9 و17-12»، وتفوق الوصل في الربع الرابع فقط بنتيجة «26-16»، ولكن هذا الفارق لم يسعف فهود زعبيل في تغيير نتيجة المباراة بشكل عام، وتألق للجاليات كل من لاعبيه مارسيلو دي، وماكس إريتش، بتسجيلهما 15 و14 نقطة على التوالي، فيما تألق للوصل صانع ألعابه الأميركي رشاد وودز الذي حصد لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 21 نقطة، وأدار هذه المباراة الحكم الدولي محيي الدين خطاب، والدولي محمد ريان ومحمود السيد.

وعلى صالة نادي الجزيرة، فاز الشارقة على الجزيرة بفارق 4 نقاط، انتهى الربع الأول لصالح الملك 22/‏ 18، إلا أن السماوي استعاد زمام المبادرة ونجح في العودة بنتيجة الربع الثاني والتقدم 18/‏ 13، ثم الربع الثالث 22/‏ 19، لكن الشارقة تغلب في الربع الرابع 23/‏ 15، وتألق لبني ياس محترفه الصربي برونو سوندوف بحصوله على لقب أفضل مسجل برصيد 30 نقطة، فيما ذهب لقب أفضل مسجل للشارقة للاعبه الأميركي جميس كيلي بعد أن سجل 26 نقطة.

وفي مباراة ثالثة وأخيرة، حسم شباب الأهلي مباراته مع النصر بفارق مريح وبالأفضلية في الأرباع الثلاثة الأولى 27-7 و18-14 و20-15، فيما اكتفى النصر في التقدم في الربع الرابع 20-12، وتألق من شباب الأهلي كل من محمد مبارك، 20 نقطة، وحمد عيد 18 نقطة، فيما أجاد من النصر صانع ألعابه راشد سالم 16 نقطة، وأدار هذه المباراة الدولي يعقوب غابش والدولي هيثم قوجه ومانع أوغلو.