«ماجد الفطيم» تبدأ المرحلة الأخيرة من توسعة «سيتي سنتر الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

بدأت «ماجد الفطيم» المرحلة النهائية من توسعة «سيتي سنتر الشارقة» بعد استكمال 75% من المشروع الذي تستثمر فيه «ماجد الفطيم» 260 مليون درهم، وقالت الشركة في بيان أمس إن التوسعة ستضيف خيارات تسوق وترفيه جديدة، في طليعتها مجمّع «ڤوكس سينما» الذي يتألف من 12 شاشة مزوَّدة بأحدث التقنيات الرقمية ويحقق لعشاق السينما تجربة سينمائية غير مسبوقة، كما تتضمن التوسعة المرتقبة 30 متجراً جديداً من أشهر متاجر الحياة العصرية إلى جانب المزيد من خيارات المطاعم والتسلية والترفيه، إلى جانب توسيع مواقف السيارات لاستيعاب 700 سيارة إضافية.

وقال فؤاد منصور شرف، مدير عام إدارة العقارات ومراكز التسوق في الإمارات والبحرين وعُمان، بشركة ماجد الفطيم العقارية، إن الشركة «تحرص على توفير تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه وتتجاوز توقعات المتسوقين من المقيمين والزوار»، وأضاف «عند انتهاء التوسعة أيضاً ستنضمّ 25 علامة أزياء وحياة عصرية إلى «سيتي سنتر الشارقة» منها «أنابيل»، ونعومي»، وعلامة الأزياء الباكستانية خادي المتخصصة في الأزياء العصرية المحتشمة، ومن المتاجر الأخرى علامة الحقائب الإيطالية «كاربيزا»، ودار العطور «فلومار»، ومتجر الأثاث «هوم بوكس».

ومشروع توسعة «سيتي سنتر الشارقة» هو جزء من استراتيجية «ماجد الفطيم» بعيدة الأمد الرامية لاستثمار 30 مليار درهم بدولة الإمارات بحلول عام 2026.