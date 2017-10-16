اللجنة العليا للأولمبياد الخاص توقع مذكرة تفاهم مع «النمسا 2017»

مصطفى الديب (أبوظبي)

بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، توقع اللجنة العليا للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 برئاسة محمد الجنيبي مذكرة تفاهم اليوم مع اللجنة العليا المنظمة للدورة السابقة في النمسا.

وتأتي خطوة توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص اللجنة العليا الدائم على الاستفادة من الخبرات السابقة في إنجاح الحدث العالمي الكبير الذي يعد واحدة من أهم الفعاليات التي سوف تستضيفها العاصمة أبوظبي في السنوات المقبلة، وتقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم بالطابق السابع والأربعين بالمبنى الرئيس لشركة

بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وتستضيف العاصمة أبوظبي الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص من 14 إلى 21 مارس، بمشاركة أكثر من 7 آلاف رياضي من 170 دولة، الأمر الذي يجعله الحدث الرياضي الإنساني الأبرز في العالم.

‬‫ وتقام الألعاب العالمية مرة كل سنتين يشارك فيه الرياضيون من ذوي الإعاقات الذهنية ويلقي الضوء على مسيرة الأولمبياد الخاص على الصعيد العالمي، ويحتفي بقدرات وإنجازات الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، ويرسخ الرؤية العالمية القائمة على القبول والاحترام لجميع الأشخاص. ‬

وتعد الأولمبياد الخاص حركة عالمية تطلق العنان للقدرات الإنسانية عبر تأكيدها الدور البارز للرياضة، وتأثيرها كقوة تحدث تحولاً ملحوظاً في حياة الأفراد وتنشر البهجة والسعادة كل يوم في جميع أنحاء العالم. ويتضمن الحدث منافسات في 24 لعبة أولمبية تقام في مناطق مختلفة في أبوظبي. ستكون دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بمثابة حدث إعلامي عالمي يصل إلى مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويحقق أكثر من 20 مليار مشاهدة إعلامية عبر مختلف الوسائل، ومن المتوقع أن يستقطب حفل الافتتاح الرسمي الذي يقام في 14 مارس 45 ألف متفرج ومتابعة الملايين عبر الشاشات والإذاعات، حيث يتولى الشريك الإعلامي العالمي ‪ESPN‬ والشريك الإعلامي المحلي أبوظبي للإعلام عملية البث لنشر رسالة الحدث الرياضي إلى العالم بأسره.‬‬ وستكون دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 أبوظبي هي الحدث الرياضي والإنساني الأكبر والأكثر تضمناً في العالم، الذي يؤكد دعم عاصمة الإمارات لأصحاب الهمم، كما أنه رسالة قوية على ضرورة اندماجهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية المختلفة، وتعد دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص هي العنصر الأكثر فاعلية في سلسلة من المبادرات المخطط لها من قبل أبوظبي والإمارات لتوسيع الفرص المتاحة للأشخاص من ذوي الإعاقة وتعزيز الاندماج والتفاهم، وبناءً على ذلك فإن أبوظبي تقدم المساعدة اللازمة للأولمبياد الخاص لتحقيق الانتشار وإيصال رسالته إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم.‬