«جافزا» تحتضن 1154 شركة في قطاع الإلكترونيات

دبي (الاتحاد)

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن قطاع الإلكترونيات في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» سجل نمواً ملحوظاً في عدد الشركات، لتصل إلى أكثر من 1154 شركة من 87 دولة حول العالم.

وقال ابن سليم: «يعد قطاع الإلكترونيات أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في جافزا وأكبرها من حيث عدد الشركات وحجم التجارة، في ظل سعي الشركات العالمية إلى تأسيس أعمالها في دبي والدخول إلى السوق المحلي والأسواق الإقليمية؛ نظراً للتطور الذي تشهده المنطقة والنمو الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا والاهتمام الكبير من المستهلكين باقتناء الأجهزة الحديثة وتدفق الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم، ما ينعكس على القاعدة الاستهلاكية».

وأشار ابن سليم إلى أن حجم تجارة هذا القطاع وصل إلى أكثر من 113 مليار درهم في 2016 بما يمثل 38% من القيمة الإجمالية من تجارة جافزا، كما يعمل في شركات الإلكترونيات أكثر من 9200 موظف، لافتاً إلى أن شركات هذا القطاع تشغل مساحة تقدر بـ 1.3 مليون متر مربع من المرافق اللوجستية في مقدمتها قطع الأراضي بـ 1.1 مليون متر مربع والمستودعات بـ 102 ألف متر مربع. ونوه ابن سليم أن شركات الشرق الأوسط تستحوذ على العدد الأكبر من شركات التكنولوجيا بنسبة 45%، تليها آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 26%، ثم أوروبا 15%، وأميركا الشمالية 10%، وأفريقيا 4%.

وتوقع تقرير بيزنس مونيتور إنترناشونال أن يرتفع الإنفاق على الأجهزة السمعية البصرية بشكل أفضل في الإمارات من معظم الأسواق الإقليمية على المدى المتوسط؛ بسبب النمو القوي في قطاع العقارات السكنية والضيافة.

ويقدر منظمو معرض إكسبو 2020 أن هناك حاجة إلى نحو 81.000 غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2020. وسيؤدي تأثيث هذه الغرف وتجديد الفنادق الموجودة ومرافق الإقامة الأخرى إلى زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية.

ويضيف التقرير أن مبيعات الأجهزة السمعية والبصرية ستصل إلى 689 مليون دولار بنهاية 2017، فيما سترتفع إلى 710 ملايين دولار بنهاية 2021 بمعدل سنوي مركب 0.8%، أما مبيعات الهواتف فمن المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في العام نفسه بمعدل سنوي 2.5%، مع وجود منافسة جديدة بين المصنعين وكبرى الشركات العالمية لطرح إصدارات جديدة.

وتحتضن جافزا عدداً من أهم الشركات العالمية بينها سامسونج، وإتش بي، وسوني، وباناسونك، وإل جي، وفيلبس، وشارب.