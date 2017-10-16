«ماليـة الوطـني الاتحادي» تعتمد تقريرها حول «الحساب الختامي الموحد للاتحاد»

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي - خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة - تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2016.

وناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، حيث اطلعت على الدراسات الفنية حول مشروع القانون.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور سعيد عبدالله المطوع، وأحمد يوسف النعيمي.

وقال ماجد حمد الشامسي، إن اللجنة أجرت بعض التعديلات في بنود تقريرها حول مشروع القانون بناء على مناقشات أعضاء اللجنة، وبعد الإطلاع على الدراسات الفنية والاستماع إلى وجهات نظر ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة في اجتماعاتها السابقة.