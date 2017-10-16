«أبوظبي الأول» الأكثر أماناً في الشرق الأوسط والـ 17 عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

حصد بنك أبوظبي الأول جائزة «البنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط»، ضمن جوائز مجلة جلوبال فاينانس لأفضل البنوك لعام 2017. كما تم تصنيفه الأكثر أمانا في الإمارات، واحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الأسواق الناشئة، والمرتبة 17 ضمن البنوك التجارية على مستوى العالم، في حين احتل المركز الـ 31 بين قائمة البنوك الأكثر أماناً في العالم.

وتسلّم الجائزة أندريه الصايغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والخدمات المصرفية الاستثمارية، في الحفل الذي أقيم في واشنطن خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتكرم مجلة جلوبال فاينانس البنوك من مختلف أنحاء العالم اعتمادا على تقييم تصنيفات العملات الأجنبية على المدى الطويل الذي تصدره وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد آند بورز وفيتش لمنح جائزة البنك الأكثر أماناً. وكان بنك أبوظبي الأول حصل على التصنيفات Aa3/‏AA-/‏ AA- من كالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش على التوالي.