أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن تم إعلان قائمة الثلاثين لاعباً، الذين اختيروا كأفضل اللاعبين في استفتاء مجلة فرانس فوتبول لاختيار أفضل لاعب هذا العام 2017 قبل التصفية النهائية بين الثلاثي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والبرازيلي نيماردا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الحالي، صرح النجم البلجيكي الدولي إيدن هازارد بأنه صوت لصالح النجم البرتغالي كأفضل لاعب.

وأضاف هازارد في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورت» قائلاً: المعادلة بسيطة جداً، فالبطولات والألقاب التي حصل عليها فريق ريال مدريد الإسباني هذا العام كافية لكي «تبصم» على نجاح «الدون».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان ينتظر أن يحصل هو على هذه الجائزة قريباً، قال النجم البلجيكي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي: ليس عندي أي فرصة للفوز بها؛ لأن هناك لاعبين كثيرين أفضل مني، وإن كنت سعيداً على أي حال بأنني ضمن قائمة الـ 30 المختارين.

واستدرك قائلاً: ربما يمكنني الحصول عليها ذات يوم، ولكن في ظل ظروف وشروط معينة، ولم يكشف عن هذه الظروف أوتلك الشروط.

وقال هازارد: أعرف أنني موجود في قائمة الـ30 لأنني ألعب في تشيلسي مع زملاء يساعدونني كثيراً على التألق والإجادة، ولكن لكي أفوز بالكرة الذهبية لا بد أن أفوز أولاً ببطولات وألقاب مع النادي الذي ألعب له وكذلك مع منتخب بلادي. وحرص هازارد على أن يؤكد أحقية رونالدو وجدارته بالحصول على الكرة الذهبية، وعلق قائلًا: أعتقد أن رونالدو يستحقها بالفعل لأنه فاز مع منتخب بلاده البرتغالي ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2016»، كما فاز مع ناديه ريال مدريد بدوري الأبطال الأبطال «الشامبيونزليج» والدوري الإسباني «الليجا».

جدير بالذكر أن هازارد الذي يكمل السابعة والعشرين من عمره في 7 يناير المقبل، يلعب لنادي تشيلسي منذ موسم 2012 -‏ 2013، حيث انتقل إليه قادماً من نادي ليل الفرنسي الذي لعب له خلال الفترة من 2007 إلى 2012، ويعتبر هازارد ثالث أغلى لاعب في تاريخ «البلوز» بعد الإسبانيين ألفارو موراتا وفرناندو توريس على التوالي.