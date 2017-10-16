العزعزي والجلاف يمثلان «مبارزة الإمارات» في بطولة العالم

أمين الدوبلي (أبوظبي)
يشارك منتخبنا لمبارزة الفلورية في بطولة العالم ،التي تقام بالقاهرة، اعتبارا من الجمعة المقبل باللاعبين سلطان العزعزي وحمد جعفر الجلاف، ويقودهما في البطولة المدرب البولندي بيتر ماجويسكي، وتحظى البطولة بمشاركة أكثر من 170 لاعبا من مختلف دول العالم بما فيهم المصنفون العالميون اليكسندر ماسياليس الذي يحمل الرقم واحد عالميا، والإيطالي دانيا جروزو المصنف الثاني من حيث الترتيب العالمي، والإنجليزي ريتشارد كروز المصنف السادس، والمصري علاء أبو القاسم المصنف 18 عالميا.
وتغادر البعثة الخميس، بطموح الاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات في إطار برنامج استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة آسيا التي تستضيفها دبي فبراير من العام المقبل، ومن المنتظر أن يتوجه المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد لحضور جانب من البطولة باعتباره رئيسا للاتحاد العربي.
|
|