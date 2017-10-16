العزعزي والجلاف يمثلان «مبارزة الإمارات» في بطولة العالم

أمين الدوبلي (أبوظبي)

يشارك منتخبنا لمبارزة الفلورية في بطولة العالم ،التي تقام بالقاهرة، اعتبارا من الجمعة المقبل باللاعبين سلطان العزعزي وحمد جعفر الجلاف، ويقودهما في البطولة المدرب البولندي بيتر ماجويسكي، وتحظى البطولة بمشاركة أكثر من 170 لاعبا من مختلف دول العالم بما فيهم المصنفون العالميون اليكسندر ماسياليس الذي يحمل الرقم واحد عالميا، والإيطالي دانيا جروزو المصنف الثاني من حيث الترتيب العالمي، والإنجليزي ريتشارد كروز المصنف السادس، والمصري علاء أبو القاسم المصنف 18 عالميا.

وتغادر البعثة الخميس، بطموح الاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات في إطار برنامج استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة آسيا التي تستضيفها دبي فبراير من العام المقبل، ومن المنتظر أن يتوجه المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد لحضور جانب من البطولة باعتباره رئيسا للاتحاد العربي.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي أمين السر العام للاتحاد الأمين العام المالي للاتحاد العربي أن العمل قائم على قدم وساق في مختلف المنتخبات سواء كانت الفلوريه أو الايبيه أو السابر للاستعداد بشكل قوي من أجل تحقيق نجاح جديد، ونحن على ثقة بأن العزعزي والجلاف سوف يكتسبان الخبرة المطلوبة خصوصا أنهما لاعبان صاعدان، وسوف يشاركان في منافسات منتخبات الشباب بالبطولة القارية. وقالت: الاستعدادات للبطولة الآسيوية بدأت منذ فترة طويلة، سواء التنظيمية أو الفنية بإعداد المنتخبات، وكل شيء يسير على ما يرام بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، نملك أبطالا ومواهب فيها من الممكن أن يكون لهم كلمة في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.