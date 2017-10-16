الطاير: الإمارات نجحت في تأسيس نظام مالي متطور

واشنطن (الاتحاد)

أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية أن دولة الإمارات استطاعت أن تؤسس لنفسها نظاماً مالياً متطوراً، حيث ساهمت بيئتها ومناخها الاستثماري الجذاب في استقطاب كبريات المؤسسات المالية والبنوك العالمية لافتتاح أفرع لها داخل الدولة، كما تعتبر الإمارات حاضنة آمنة ومثالية لأنشطة البنوك العالمية الكبرى لما تمتاز به من فرص استثمارية متنوعة.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة معاليه في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال معاليه: جاءت التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية وبصورة خاصة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومؤسسات التقييم العالمية لتؤكد على النجاح الكبير الذي يشهده القطاع المالي في الدولة وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني، وانعكاساته الإيجابية على ترتيب دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية العالمية.

كما افتتح معاليه حفل استقبال البنوك الإماراتية الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي تحت شعار «عرض لأفضل الخدمات المالية الإماراتية» على هامش الاجتماعات السنوية.