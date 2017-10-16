البطولة العربية التاسعة للكيك بوكسينج تفتتح اليوم

عمان (الاتحاد)

تفتتح في الخامسة مساء اليوم بقاعة الشهيد راشد الزيود في العاصمة الأردنية عمان، منافسات البطولة العربية التاسعة للكيك بوكسينج، بمشاركة أكثر من 100 لاعب يمثلون 9 دول عربية هي الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، الجزائر، ليبيا، فلسطين، اليمن، بالإضافة إلى الأردن التي تستضيف البطولة، وأكمل الاتحاد الأردني برئاسة وصفي الشابكة كافه الترتيبات لإنجاح البطولة التي يشرف عليها الاتحاد العربي للكيك بوكسينج برئاسة الدكتور باسل الشاعر.

ويسبق حفل الافتتاح خلال الفترة الصباحية سلسلة من الاجتماعات الفنية والإدارية وعمليتي القرعة والميزان للاعبين المشاركين في الجولة الافتتاحية، وكانت بعثة منتخبنا قد وصلت للأردن مساء أمس الأول للمشاركة في أول بطولة عربية تحت مظلة الاتحاد الجديد، وضمت فهد خلفان العبدولي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس البعثة والجهاز الفني المكون من المدربين ياسر رامز عامر ويوسف بن جنة، و6 لاعبين هم: سعيد محمد القبيسي وفارس محمد المنهالي، علي عاصم الخاجة ومنصور احمد المنصوري، عبيد الكعبي، ومحمد نعيم الأنصاري.