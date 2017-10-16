«قدرة الدراجات» تجمع 220 متسابقاً

عماد النمر (دبي)

نظم اتحاد الدراجات، صباح أمس، سباقاً مفتوحاً للدراجين الهواة المواطنين والأجانب والإناث في طريق القدرة بدبي لمسافة 60 كم، بمشاركة 220 متسابقاً ومتسابقة، وأسفرت نتائج السباق الذي حفل بالمنافسة القوية والندية عن فوز ماجد الجهوري ببطولة فئة المواطنين الهواة، وجاء خالد المهيري في المركز الثاني، فيما حل إبراهيم الفلمزي في المركز الثالث.

وفي فئة الأجانب حقق ديفيد ويليامز المركز الأول، وتبعه ألبرت بريميرو في المركز الثاني، ثم جوهان هيسلو في المركز الثالث.

وفي فئة الإناث، حلت المتسابقة روز بان توباس في المركز الأول، وكارلا ليانور في المركز الثاني، وهيلي باشوفين في المركز الثالث.

شهد السباق جمهور كبير من محبي الدراجات، وقام عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية بتتويج الفائزين، في حضور نايف عبد العزيز جكة الأمين العام المساعد، ونوره حسن الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق، وفاطمة الشامسي عضو اللجنة النسائية والتسويق.