العين يقفز لوصافة دوري اليد

رضا سليم (دبي)

حقق فريق العين فوزاً مهماً على الجزيرة بنتيجة 21-18 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة نادي العين، في ختام الجولة الثالثة لدوري أقوياء اليد، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 10-6، ورغم محاولات الفريق الجزراوي العودة للمباراة في الشوط الثاني وتسجيل 12 هدفاً، فإن العيناوية سجلوا أيضاً 11 هدفاً، ما منحهم الأفضلية في نهاية المباراة التي أدارها محمد ناصر وعبدالله خميس وعلى الطاولة فاضل غلوم وعلي جعفر والمراقب محمد ناصر.

وقدم البنفسج موسماً رائعاً بفضل تألق لاعبيه في مقدمتهم البوسني أومير سيفيك ومعه الحارس الدولي أحمد سالم وعبدالله عبدالرحمن وعبدالله عمر وهزاع خليفة وزايد محمد وخالد نصيب وإبراهيم البلوشي، ويقودهم المدرب محمد أبو غزالة الذي غير شكل الفريق منذ توليه المهمة في الموسم الماضي.

ورفع العين رصيده إلى 7 نقاط من فوزين، فيما ظل الجزيرة في المركز الأخير برصيد 3 نقاط من 3 هزائم، ويعتلي الشارقة قمة الدوري بالعلامة الكاملة 9 نقاط.