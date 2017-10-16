«روتانا» تحرز لقب «أفضل شركة» في العراق ولبنان

أبوظبي (الاتحاد)

تقديراً لجهودها في ضمان راحة موظفيها، فازت روتانا، مؤخراً بلقب «أفضل شركة موظِّفة» في كلٍ من العراق ولبنان، وذلك ضمن جوائز مؤسسة «أيون هيويت» لأفضل أصحاب العمل في الشرق الأوسط لعام 2017.

وباعتبار روتانا إحدى أكبر الشركات الموظِّفة على مستوى المنطقة، ونظراً لتوفيرها لآلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، يأتي تكريمها من قِبل مؤسسة «أيون هيويت» المتخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية والمواهب، إنجازاً بارزاً يُضاف إلى إنجازات الشركة وتقديراً لما بذلته من جهود في سبيل خلق بيئة عملٍ قائمة على التعاون بين الموظفين وضمان أعلى درجات ولائهم ورضاهم.

ويتزامن فوز روتانا بهذه الجائزة مع احتفالها بإتمام 25 عاماً من النجاح في مجال الضيافة، لتصبح شركة إدارة الفنادق الرائدة على مستوى المنطقة مع محفظة تضم 55 فندقاً منتشرة في 13 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وفي دورتها السابعة عشرة، أعلنت «أيون هيويت» عن أفضل الشركات أداءً من حيث مدى تفاعل الموظفين مع بعضهم البعض ومع الإدارة، وقيادتها الفعالة، وانتشار علامتها التجارية، وقوة أداء موظفيها.