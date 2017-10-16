الإمارات تناقش «تعزيز التجارة والاستثمار» مع إيطاليا

ميلانو (الاتحاد)

بحث جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، سبل تعزيز مستويات التعاون الاقتصادي مع إيطاليا، وناقش الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانات التي توفرها بيئة الأعمال، سواء على الصعيد الثنائي بين الإمارات وإيطاليا، أو على صعيد الدول العربية عموماً، فضلاً عن آليات تعميق الشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركته، ممثلاً لدولة الإمارات، في أعمال الدورة الأولى من المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي الذي عقد مؤخراً بمدينة ميلانو الإيطالية، بحضور صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى إيطاليا، وعبدالله حسن الشامسي القنصل العام في ميلانو.

ويهدف المنتدى الذي نظمته الغرفة العربية الإيطالية المشتركة، برعاية وزارة الخارجية الإيطالية، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية والغرفة التجارية في ميلانو، واستقطب مشاركة واسعة من المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال من إيطاليا وعدد من الدول العربية، إلى تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية العربية الإيطالية.

وركزت جلسات المنتدى على مناقشة أحدث التوجهات الاقتصادية وتبادل الأفكار والمقترحات الرامية رفع سقف التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ولا سيما على مستوى الشركات ومؤسسات القطاع، للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وخلق فرص وشراكات استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.