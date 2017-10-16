«بن غاطي» تنجز 5 مشاريع سكنية وصناعية بمليار درهم

دبي (الاتحاد)

أنجزت «بن غاطي للتطوير» أهداف خطتها السنوية 2017 قبل نهاية العام بثلاثة أشهر، والتي تتضمن إنجاز وتسليم 5 مشاريع بقيمة استثمارية تصل إلى مليار درهم، وتتنوع هذه المشاريع بين السكنية والصناعية، وتتضمن «بن غاطي فيوز» و«بن غاطي هورايزون» ومصنع في منطقة «واحدة دبي للسيلكون» و«بن غاطي كورت» في «جميرا فيلج سيركل»، إضافة إلى المبنى الرئيس لمصنع العصائر والأغذية في أبوظبي، الذي يستحوذ على نصف إجمالي قيمة الاستثمارات بواقع 500 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في «بن غاطي للتطوير» المهندس محمد بن غاطي «بدأت الشركة في تنفيذ خطتها المستقبلية حتى عام 2020 والتي تتمثل في تنفيذ 17 مشروعاً جديداً بمناطق مختلفة في دبي، تتوزع بين 5 مناطق استثمارية حيوية في الإمارة، هي«واحدة دبي للسليكون»، «الخليج التجاري»، «الجداف»، «مجمع دبي لاند ريزيدنس»، إضافة إلى «الليوان».

ولفت إلى أن الشركة شهدت نمواً ديناميكياً في العام الماضي بأكثر من 30 مشروعا قيد التطوير حالياً في مختلف المناطق في دبي تضيف 6000 وحدة سكنية ومرافق مختلفة من التجزئة إلى السوق المحلي، أي بمعدل يتراوح بين 1500 و2000 وحدة سنويا.

وأكد محمد بن غاطي أن سوق دبي العقاري يمتلك كل المقومات والقواعد الراسخة التي تؤهله لمواكبة كل التطورات في شتى الظروف والأزمنة.

وإلى جانب التطوير والاستثمار العقاري، تعمل «بن غاطي القابضة»في قطاعات أخرى كالصناعة في مجال الأغذية والمشروبات، حيث أنجزت مصنعها في منطقة «كيزاد» في العاصمة أبوظبي باستثمارات إجمالية تبلغ 500 مليون درهم، كما تنجز قريبا مصنع آخر في «واحة دبي للسليكون» لصناعات الخشب والألمنيوم الذكية على مساحة بناء إجمالية تبلغ 100 ألف قدم مربعة.

وأطلقت «بن غاطي للتطوير» مؤخرا أحدث مشاريعها العقارية «بن غاطي ستارز» باستثمارات 250 مليون درهم.