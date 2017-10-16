«الاقتصاد» تبحث الفرص التجارية والاستثمارية مع سنغافورة

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع كوه بوه كون كبير الوزراء لشؤون التجارة والصناعة وشؤون التنمية الوطنية بجمهورية سنغافورة، جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين وسبل تطويره نحو آفاق أكثر تقدما.

وعُقد اللقاء، بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وعبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة، إلى جانب نخبة من ممثلي الحكومة بجمهورية سنغافورة من أعضاء الوفد الزائر وبحضور صامويل تان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة.

وناقش اللقاء مختلف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة خلال المرحلة المقبلة في إطار التعاون المشترك بين البلدين، بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المتبادل في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية، وتناول الفرص المطروحة لتطوير شراكات في قطاع صناعة الحلال، إلى جانب العمل على إقامة شراكات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بحاضنات الابتكار وتطوير أدوات البحوث العلمية.

كما بحث اللقاء إمكانية تطوير نماذج للتعاون، فيما بين البلدين وإقامة استثمارات مشتركة في عدد من الأسواق الواعدة إقليميا، وذلك بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والإمكانات والقدرات الاستثمارية الضخمة التي يتمتع بها الجانبين في عدد من المجالات الحيوية المتعلقة بمشروعات تطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والشحن بمختلف أنواعه (بري وجوي وبحري)، وهو ما يخلق أرضية خصبة لإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على الطرفين.