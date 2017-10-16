هوكي الجليد يتحدى الذوبان بالعمل في الميدان

‫مصطفى الديب (أبوظبي)‬

تعد هوكي الجليد من الألعاب صاحبة الإنجازات على الصعيدين القاري والإقليمي، حيث يتبوأ المنتخب الوطني مكانة عالية بين منتخبات قارة آسيا، وسبق أن حقق لقب كأس القارة الصفراء لأكثر من مرة، وكذلك يمتلك بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين سبق وأن فازوا بلقب أفضل لاعب في آسيا على رأسهم معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس الاتحاد، وجمعة الظاهري، وعلي المزروعي وخالد السويدي، فضلاً عن تمثيل المنتخب الوطني للدولة في دورة الألعاب الأولمبية عام 2007.‬

ورغم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع لهوكي الجليد، فإنها خرجت من رحم المعاناة، حيث تواجه اللعبة الذوبان بسبب بعض المعوقات أهمها عدم امتلاك صالة.‬

ويبلغ عدد اللاعبين المسجلين في اتحاد هوكي الجليد نحو 750 لاعباً من بينهم 350 من أبناء الدولة، ورغم أن العدد ليس كبيراً مقارنة بالألعاب الأخرى، فإن هناك معاناة كبيرة في تجهيز اللاعبين وإعدادهم بشكل جيد، بسبب عدم وجود ملاعب ولا صالات تدريب والاعتماد الدائم على إيجار الصالات الخاصة الذي يصل إلى ثمانية آلاف درهم للمباراة الواحدة.‬

ولا يمتلك اتحاد هوكي الجليد صالة مخصصة له لكي يتمكن من إعداد لاعبيه ويعتمد بشكل أساسي على إيجار الصالات، كما لا يمتلك نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وهو النادي الوحيد الحكومي والرسمي في الدولة صالة تدريب أيضاً.‬ وتبلغ كلفة إيجارات الصالات لاستضافة مباريات دوري هوكي الجليد ما يقرب من نصف مليون درهم، في حين أن ميزانية الاتحاد ككل تبلغ 400 ألف درهم في العام الواحد، ويعتمد الاتحاد في تسيير البطولة على الدعم المقدم من مجلس أبوظبي الرياضي.‬‬