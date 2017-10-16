«دانز» تحتفل بيوم الطيران المدني

دبي (الاتحاد)

احتفلت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، المزود الرسمي لخدمات الملاحة الجوية في كل من إمارة دبي والمناطق الشمالية، بيوم الطيران المدني الإماراتي من خلال تنظيم زيارة تطوعية لمركز راشد لأصحاب الهمم، والتي أقيمت بحضور كل من إبراهيم حسين أهلي، نائب الرئيس التنفيذي، وأسمى المطوع، مديرة الإدارة المالية والموارد البشرية للمؤسسة ونائب الرئيس التنفيذي لخدمات الدعم (مكلف)، وميثاء الحاج، مديرة الإدارة الاستراتيجية والأداء وعدد من المسؤولين في المؤسسة، وكان في استقبال الوفد الزائر مريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز راشد لأصحاب الهمم.

تأتي الزيارة تماشياً مع توجيهات حكومة دبي بإعلان عام 2017 (عام الخير)، حيث تحرص المؤسسة على دعم الجهات والمراكز الخيرية من خلال المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي في الدولة، وشمل يوم الاحتفال زيارة تعريفية للمركز للتعرف إلى جميع البرامج التعليمية والتأهلية الحديثة المستخدمة مع الطلاب في دراستهم اليومية، والاطلاع على جميع مرافق المركز وأقسام الفنون والحرف اليدوية والملاعب الرياضية، وحرص فريق المؤسسة على مشاركة الطلاب والتفاعل معهم، واختتم اليوم بفعالية غنائية من تقديم طلاب المركز.

وقال إبراهيم حسين أهلي:«تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فقد أولت قيادة المؤسسة ممثلة بسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي ورئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية ومحمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، اهتماماً بالعمل التطوعي والخيري، ومتابعة فعاليات فريق العمل التطوعي في المؤسسة عن كثب، وقد اخترنا الاحتفال باليوم العالمي للطيران مع أصحاب الهمم لإيماننا الراسخ بقدرات وطاقات هذه الفئة في تحدي المعوقات والارتقاء بمشاركاتهم في المجتمع لأعلى المستويات، حيث كانت لنا الفرصة للاطلاع عن كثب على الجهود المتميزة للمركز في خدمة أصحاب الهمم، ونشكر إدارة المركز والعاملين فيه على جهودهم الرائعة ونتمنى لهم المزيد من التقدم والنجاح».