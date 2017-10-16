«دانز» تحتفل بيوم الطيران المدني

دبي (الاتحاد)
احتفلت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، المزود الرسمي لخدمات الملاحة الجوية في كل من إمارة دبي والمناطق الشمالية، بيوم الطيران المدني الإماراتي من خلال تنظيم زيارة تطوعية لمركز راشد لأصحاب الهمم، والتي أقيمت بحضور كل من إبراهيم حسين أهلي، نائب الرئيس التنفيذي، وأسمى المطوع، مديرة الإدارة المالية والموارد البشرية للمؤسسة ونائب الرئيس التنفيذي لخدمات الدعم (مكلف)، وميثاء الحاج، مديرة الإدارة الاستراتيجية والأداء وعدد من المسؤولين في المؤسسة، وكان في استقبال الوفد الزائر مريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز راشد لأصحاب الهمم.
تأتي الزيارة تماشياً مع توجيهات حكومة دبي بإعلان عام 2017 (عام الخير)، حيث تحرص المؤسسة على دعم الجهات والمراكز الخيرية من خلال المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي في الدولة، وشمل يوم الاحتفال زيارة تعريفية للمركز للتعرف إلى جميع البرامج التعليمية والتأهلية الحديثة المستخدمة مع الطلاب في دراستهم اليومية، والاطلاع على جميع مرافق المركز وأقسام الفنون والحرف اليدوية والملاعب الرياضية، وحرص فريق المؤسسة على مشاركة الطلاب والتفاعل معهم، واختتم اليوم بفعالية غنائية من تقديم طلاب المركز.
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