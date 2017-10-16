10 ميداليات تضع منتخبنا على «عرش السنوكر» العربي

رضا سليم (دبي)

تربع لاعبو منتخبنا الوطني على عرش السنوكر العربي، واحتفظوا بكأس الصدارة بعدما نجحوا في إحراز 10 ميداليات في البطولة العربية بنسختها الـ 12، التي أسدل عليها الستار مساء أمس الأول بدبي، وانتزع لاعبونا 5 ذهبيات وفضية واحدة و4 برونزيات، بعدما تصدروا كل المسابقات في البطولة باستثناء الناشئين.

وجاء منتخب سوريا في المركز الثاني بذهبية، وحل المنتخبان المصري والعراقي في المركز الثالث ولكل منهما 4 ميداليات بمعدل فضيتين وبرونزيتين، فيما حقق المنتخب السعودي فضية وبرونزية والبحرين برونزية واحدة وفلسطين برونزية واحدة.

ونجح لاعبنا محمد شهاب من الفوز بذهبيتي الفردي والماسترز الفردي، فيما فاز منتخبنا بذهبيتي الفرق وفرق الماسترز، وأحرز خالد الكمالي ذهبية مسابقة 6 كرات، وعلى مستوى الميداليات الفضية، أحرز عيسى السيد فضية الماسترز الفردي، وحقق المنتخب 4 برونزيات في فردي السنوكر عن طريق محمد الجوكر والذي أحرز أيضاً فردي الماسترز مع زميله أحمد شهاب وكانت البرونزية الأخيرة لمنتخبنا في بطولة فرق السنوكر. وأقام اتحاد البلياردو والسنوكر حفل ختام البطولة مساء أمس الأول لتتويج الأوائل، بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة، وعمرو الخرادلي رئيس الاتحاد العربي وعبدالمنعم الختال نائب رئيس الاتحاد وسلطان الجوكر أمين عام الاتحاد، مدير البطولة، وبدأت مراسم التتويج بتكريم العراقي علي جليل لاعب منتخب العراق بصفته صاحب أعلى نقاط في البطولة وسجل 121 نقطة، كما تم تكريم راشد عبدالله العطار لاعب منتخبنا للناشئين لأصغر لاعب في البطولة. ونقل خالد المدفع تحيات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، مقدماً التهنئة إلى الاتحاد وجميع لاعبي المنتخب على الإنجاز الذي حققوه في البطولة، وقال: «البطولة نجحت تنظيمياً وفنياً بخبرة رجال الاتحاد في استضافة البطولات وأيضاً سيطرة لاعبي منتخبنا على المراكز الأولى، نتمنى الاستمرارية في هذه الإنجازات، ودائما تكون الإمارات رقم واحد في كل البطولات». ووجه المدفع الشكر للاتحادين الإماراتي والعربي على تنظيم هذه البطولات التي تساهم في الارتقاء بمستوى اللاعبين وتجهزهم للاستحقاقات المقبلة، خاصة أن أجندة الاتحاد العربي بها العديد من البطولات. وقال عمرو الخرادلي: «البطولة ناجحة بكل المقاييس الفنية والتنظيمية والمستوى الفني كان عالياً في هذه النسخة ورغم أننا دائماً نسعى للأفضل إلا أننا راضون عن المستوى العام، لقد بدأنا تنظيم بطولات عربية من عام 2001، وكل عام يكون فيها إضافة، والإضافة في نسخة هذا العام أن هناك جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى». وأضاف: «البطولة العربية للبلياردو تقام الشهر المقبل في لبنان، وفي عام 2018، نتوقع أن تكون البطولة في المغرب، ودائماً في كل البطولة نحرص على ضرورة تواجد اللاعبين الكبار «الماسترز» فوق 40 سنة، وفي نسخة الإمارات لعبنا بطولتين في الماسترز، ونعترف بفضل الرعيل الأول، وهناك دول كثيرة تتفاعل مع نشاط الاتحاد العربي في مقدمتها الإمارات، وعندما تكون البطولة هنا أشعر باطمئنان على التنظيم نظراً للخبرة الكبيرة للاتحاد، ونفخر أن تكون البطولة العربية بهذا المستوى ونرى أنها تضاهي أية بطولة عالمية». وقال سلطان الجوكر: «البطولة والمنافسة كانت قوية للغاية من كل الدول المشاركة، ولكن منتخبنا كان جاهزاً للحدث بكل قوة من أجل السيطرة على اللعب العربي، وكان الجميع على قدر المسؤولية لأننا في آخر بطولة حصدنا 8 ذهبيات، ونحن أبطال العرب في كل البطولات ولم نخسر اللقب طوال هذه السنوات سوى مرة واحدة في مصر».

الجوكر: هناك فرق