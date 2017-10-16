«إكسبو 2020 دبي» ينظم احتفالية الجمعة المقبل

دبي (الاتحاد)

ينظم إكسبو 2020 دبي مساء الجمعة المقبل، احتفالية اجتماعية وثقافية وفنية في جميرا بيتش ريزيدنس، تقام بمناسبة بدء العد التنازلي لاستضافة دولة الإمارات للحدث بعد 3 سنوات، في 20 أكتوبر 2020، ليكون أول «إكسبو عالمي» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ومن المرتقب أن تستقطب الاحتفالية المجانية والمفتوحة الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات ليتعرفوا عن قرب إلى الملتقى العالمي المرتقب، والمشاركة في فعاليات مصممة للصغار والكبار مستوحاة من تاريخ معارض إكسبو الدولية وشعار إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وستقدم الاحتفالية المجانية والمفتوحة لمحة عما سيكون عليه إكسبو 2020 دبي تبدأ من الـ4.30، وتستمر حتى الـ10 مساءً، ويتخللها عروض موسيقية وفنية حية وعرض خاص لبدء العد التنازلي في تمام الساعة 8.20.