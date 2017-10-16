إماراتي يبتكر تطبيقاً يحدد المسارات داخل المولات والمطارات

حاتم فاروق (أبوظبي)

لن يكون زوار المولات والمطارات والمستشفيات في الدولة، بحاجة للاسترشاد بالخرائط الداخلية أو اللوحات الإرشادية المعلقة لمعرفة وجهاتهم من محال ووجهات محددة، أو أقسام معينة في المباني ليصلوا إليها، فتطبيق إماراتي ذكي جديد، يتيح لهم معلومات وافية ويوصلهم إلى وجهاتهم، في خدمة تشبه خدمة المسارات من «جوجل ماب»، والفارق أن هذا التطبيق يوفر المسارات داخل المباني، بينما يسير المستخدم على قدميه، بدلا من مسارات الطرق الخارجية في «جوجل ماب».

فتطبيق أو منصة «Innav» الذي ابتكره الإماراتي مصطفى الهاشمي، وتمكن من خلاله من المنافسة على المراكز الأولى في مسابقة «رواد القصر» التي استضافتها أبوظبي مؤخراً، يوفر خيارات تحديد المسارات ووصف الأماكن داخل المباني المغلقة ومنها مراكز التسوق والمطارات والمستشفيات والمعارض، وهو منتج إماراتي 100%.

يقول الهاشمي الذي التقته «الاتحاد»، إن ابتكار «Innav» يعد منصة وتطبيق يعمل على الهاتف الذكي بنظام اندرويد و أي أو إس ويسمح للمستخدمين بمعرفة أماكنهم وأماكن مركباتهم في المواقف، إضافة إلى تحديد مواقع أصدقائهم وأولادهم داخل المحلات ومراكز التسوق، إلى جانب البحث عن وجهاتهم والوصول إليها بالإرشاد الصوتي داخل المباني المغلقة، شرط أن تكون هذه المباني مشتركة في النظام مثل مراكز التسوق والمتاحف والمعارض والمطارات والمستشفيات.

وأضاف أن النظام والكود والملكية الفكرية يمكن تطويرها وأضافتها بعدة برامج للبحث والتطوير وتكييف النظام ليصبح التطبيق ليس فقط للهاتف المحمول بل للأجهزة الخاصة المطورة لحسب الحاجة مثل السلامة والصناعة والخدمات وغيرها.