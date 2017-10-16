«الإنشاءات البترولية» تتبنى خطة للابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

كشف المهندس عقيل عبدالله ماضي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إحدى الشركات التابعة لـ «صناعات» عن أن الشركة وضعت خطة للابتكار، تشتمل على 3 محاور أساسية تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين مستوى التنافسية للشركة.

وقال المهندس ماضي في بيان أمس إن خطة تشجيع الابتكار تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للشركة والتي أعلن عنها مؤخرا، لافتا إلى أن الابتكار يعتبر إحدى أولويات هذه الاستراتيجية وأساسا من أساساتها.

وقال: تم تشكيل لجنة دائمة معنية بوضع الخطط واقتراح الإجراءات التي من شانها تشجيع مختلف شرائح الموظفين على الابتكار، كما ستتولى اللجنة تقييم وتصنيف المقترحات الابتكارية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

وأشار إلى المحور الأول المعنى بتعزيز نظام المقترحات الابتكارية سيفتح المجال أمام جميع الموظفين وبمختلف مستوياتهم الإدارية لطرح أفكارهم وتصوراتهم في مجال الابتكار حيث ستقوم اللجنة بمراجعة هذه المقترحات ورفع توصيات بتنفيذ المقترحات الأنسب والأكثر ابتكارا.

وأوضح أن المحور الثاني الذي يشجع المنافسة بين المشاريع الابتكارية القائمة يتيح للأقسام ودوائر الشركة المنافسة فيما بينها على تطوير إجراءاتها خاصة تلك التي تتعلق بتنفيذ العمل، حيث سيتم تقييم هذه المشاريع ومنح جائزة للمشروع الفائز.

وقال المهندس ماضي إن المحور الثالث يتضمن طرح مشاريع ابتكارية على مستوى الشركة وتنفيذها ضمن خطط زمنية محددة، مؤكدا أن اللجنة لديها معايير واضحة لاعتماد المشاريع الابتكارية من أبرزها رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية ورفع تنافسية الشركة والحفاظ على البيئة ضمن أعلى معايير الأمن والسلامة المهنية، فضلا عن ضمان تلبية احتياجات المتعاملين وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وكشف المهندس ماضي عن أن الشركة دشنت موقعا إلكترونيا خاصا بخطة الابتكار من أجل تسهيل عملية التواصل بين مختلف أقسام ودوائر وموظفي الشركة، داعيا كافة الموظفين إلى المشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم والمساهمة الفاعلة في تحويل كافة أنشطة الشركة إلى أنشطة ابتكارية.