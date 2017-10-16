مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين في الجزائر

الجزائر (الاتحاد)

يحتضن مضمار الخروبة في العاصمة الجزائرية اليوم، فعاليات الجولة الحادية عشرة والختامية لمونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا» في مهرجان متكامل، تتخلله الكثير من الأحداث الرياضية والترفيهية.

ويشارك في الجولة 11 من مونديال المتدربين، التي تبلغ جوائزه المالية 20 ألف يورو، مجموعة من الفرسان والفارسات من مختلف دول العالم.

وفي نفس السياق تقام اليوم فعاليات الجولة الثالثة من سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة البالغ جائزته المالية 5 آلاف يورو.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.