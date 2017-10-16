محمد الشرقي يستقبل فريق الفجيرة للبولينج

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري فريق الفجيرة للبولينج، برئاسة اللاعب ياسر المعمري مدير الفريق وعضوية لاعبي منتخبنا والفجيرة شاكر علي وحسن السويدي بمناسبة فوزهم بالمركز الثاني والثالث في بطولة دبي الدولية المفتوحة للبولينج.

وهنأ سموه اللاعبين بانجازهم في البطولة مشيداً بالمستوى المتميز الذي ظهروا به والذي استحقوا عليه المراتب الأولى فيه، وحث سموه اللاعبين على مزيد من التدريب المتواصل للحفاظ على هذا النجاح وخوض منافساتهم المقبلة بأعلى درجات المثابرة والالتزام لتحقيق المزيد من الإنجازات باسم دولة الإمارات والفجيرة.

واستمع سموه إلى شرح موجز عن طبيعة المنافسات التي خاضها لاعبو الفجيرة في البطولة وتوجه سموه بالشكر والتقدير لأسرة فريق الفجيرة للبولينغ ولاعبيه على الجهود التي بذلوها في البطولة.

وفي ختام اللقاء تقبل سموه درعاً تذكارياً من اتحاد البولينج قدمه كابتن المنتخب للبولينج شاكر علي وذلك تقديراً لدعم سموه للقطاع الرياضي ورياضة البولينج وتوجيهاته التي أسهمت في تحقيق الانتصارات ونيل المراتب الأولى في المنافسات العربية والدولية، بدورهم شكر اللاعبون سمو ولي عهد الفجيرة على استقباله مثمنين الدعم والتوجيهات السامية من قبل سموه.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.