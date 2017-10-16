محمد حامد (دبي)

عادت الحافلة، ولكن على الجانب الآخر من مدينة مانشستر التي عقدت العزم على استعادة لقب «البريميرليج» من لندن تتواصل رحلة الإبداع، هذا هو ملخص ما حدث في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي، فقد عاد جوزيه موينيو بتعادل مهم من الآنفيلد معقل ليفربول «المتحمس هجومياً»، وهو التعادل الذي أعاد الحديث عن «حافلة مورينيو» إلى نقطة الصفر من جديد، فالجدل يتجدد بين مؤيد ومعارض لما يفعله مورينيو في بعض المباريات وفقاً لاستراتيجية لا يعلمها سواه.

فقد دافع يونايتد بقوة أمام ليفربول ليفرض عليه التعادل من دون أهداف، وبدا عازفاً عن مبادلة منافسه الهجوم، مما جعل الإنجليز يتحدثون عن «حافلة مو» في إشارة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مرماه ليحرم المنافس من التسجيل، وفي المقابل لا يقوم هو بشن الهجمات المؤثرة.

وعلى الرغم من أن انتقاد الصحافة اللندنية لمورينيو بنشر حافلة يونايتد تقف أمام المرمى يعد تقليلاً من شأنه، إلا أن قراء الاتحاد لا يؤيدون ذلك، فقد صوت 59 % لمصلحة المدرب البرتغالي بما يؤكد أنه مدرب ذكي وواقعي حينما يدافع في بعض المباريات الصعبة، وفي المقابل صوت 41 % لخيار انتقاد مورينيو والتقليل من شأنه كمدرب لا يقوم بإطلاق قدرات فريق كبير هو مان يونايتد، ويتعمد إجبار فريقه على الخيار الدفاعي.

على الجانب الآخر، اعترف الإنجليز أن مان سيتي بطريقته الحالية في طرح المنافسين أرضاً يعبث بتقاليد وتاريخ البريميرليج، فقد سجل 29 هدفاً في 8 مباريات، وهو رقم لم يتحقق منذ عشرات السنين في الدوري الإنجليزي، وفي مباراته الأخيرة فاز على ستوك سيتي بسباعية لهدفين، وسبقها بتحقيق الفوز بأكثر بـ 5 أهداف أو أكثر في 3 مباريات، مما دفع سام ألارديس المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي إلى أن يؤكد عبر صفحات دايلي إكسبريس أن مان سيتي يسير في الطريق الصحيح للحصول على لقب الدوري الإنجليزي، ولكن بطريقة مختلفة عن تشيلسي ومان يونايتد، في إشارة إلى مقدرة «البلو مون» على السطوع، وانتزاع اللقب بطريقة جذابة.