كارينيو: الأهلي حسم المباراة في الدقائق الأولى



تاريخ النشر: الإثنين 16 أكتوبر 2017 جدة (د ب أ) قال دانيال كارينيو المدير الفني لفريق الشباب السعودي، إن النادي الأهلي حسم نتيجة المباراة التي جمعتهما في الدقائق الأولى من اللقاء. وخسر الشباب من الأهلي 2 /‏ 5، وقال كارينيو، في تصريحات عقب المباراة: «في البداية، أهنئ الأهلي على ما قدموه، حيث إن لاعبيه قدموا مباراة جيدة، وحسموا اللقاء منذ الدقائق الأولى». وأضاف: «دخلنا غرفة خلع الملابس مهزومين ثلاثة أهداف مقابل هدف، وحاولنا التسجيل في أكثر من فرصة لكننا لم نتمكن». وأكد: «أخطأت بإخراج خالد كعبي، لاسيما أنه لم يكن يستحق الخروج بسبب ما قدمه من أداء جيد في الشوط الأول، ولكنني أردت إيقاف أطراف الأهلي». وأشار كارينيو إلى أن الفريق سنحت له فرص عدة للتسجيل في الشوط الثاني والعودة للمباراة مرة أخرة إلا أن سوء التوفيق حال دون ذلك.