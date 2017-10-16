المغرب تستضيف أمم أفريقيا للمحليين بدلاً من كينيا

القاهرة (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس اختيار المغرب لاستضافة النسخة الخامسة من بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2018، بدلاً من كينيا.

ومع اختيار المغرب بلداً مضيفا، ضمن المنتخب المصري المشارك في البطولة، بعدما كان أقصي من التصفيات على يد المغرب نفسه.

وجاء في بيان للاتحاد نشر أمس، أن لجنة الطوارئ التابعة له اجتمعت السبت برئاسة رئيس الاتحاد أحمد أحمد وقررت وبالإجماع منح تنظيم النسخة الخامسة من بطولة الأمم الأفريقية للمحليين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم».

وكان الاتحاد الأفريقي قرر في سبتمبر الماضي، سحب تنظيم البطولة من كينيا بسبب تأخير في التحضيرات المطلوبة، وقام بفتح باب الترشح مجدداً للاستضافة.