أبو الغيط يدعو واشنطن لمراجعة قرار الحظر

القاهرة (أ ف ب)

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمس الإدارة الأميركية إلى «مراجعة موقفها» بشأن حظر دخول مواطني سبع دول من بينها ست دول عربية إلى الولايات المتحدة وكذلك منع دخول اللاجئين السوريين لأشهر عدة. وعبر أبو الغيط في بيان عن «قلقه العميق تجاه الإجراءات» الجديدة «والتي يمكن أن تمثل قيودا غير مبررة على دخول مواطني عدة دول عربية، إضافة إلى ما سينتج عنها من تعليق لقبول اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة».

وأعرب الأمين العام للجامعة، بحسب البيان، عن «تطلعه لأن تقوم الإدارة بمراجعة موقفها لما يمكن أن يؤدي إليه من آثار سلبية في ما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأسر واستمرار التواصل بين المجتمعات العربية والمجتمع الأميركي في العديد من المجالات».