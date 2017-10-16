سيميوني يتغزل في «الاستثنائي»



تاريخ النشر: الإثنين 16 أكتوبر 2017 مدريد (د ب أ) أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد بمواطنه ليونيل ميسي هداف برشلونة بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال مباراة الفريقين أمس الأول، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/‏ 1 ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني. ورغم عدم تسجيل ميسي أهدافاً في مباراة أمس، قال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي: «ميسي قدم مباراة استثنائية». وظهر ميسي بمستوى جيد أمام اتلتيكو بعد أيام قليلة من تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك»، قاد بها المنتخب الأرجنتيني للفوز على الإكوادور والصعود لمونديال روسيا. وقال سيميوني: «ميسي كان مذهلاً، لم يعانِ الإنهاك، كما كان يتوقع البعض».