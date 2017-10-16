هاشيك: الأخطاء البدائية قتلت «الصقور»

دبي (الاتحاد)

اعترف هاشيك، مدرب فريق الإمارات، بأن فريقه لم يقدم أي شيء يذكر في مباراة أمس الأول، وأن الأخطاء البدائية التي سجلت منها الأهداف صعبت مهمة «الصقور» في مجاراة منافس قوي، مثل ركلة الجزاء التي وصفها بـ «الغبية». وقال: حاولنا العودة إلى المباراة، ولكننا لم نستطع، رغم أننا لعبنا دفاعاً بشكل جيد في الشوط الثاني، وشباب الأهلي دبي من الفرق المنافسة على لقب الدوري، وفرصة «الصقور» كانت ضعيفة في اللقاء، حيث إن التعادل نتيجة جيدة إذا تحقق.وطالب هاشيك لاعبيه بالتركيز 100% خلال المباراة المقبلة، والعمل على تفادي الأخطاء، حتى يقدر الفريق على تصحيح وضعه.