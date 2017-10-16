كاتلين: الروح أهم المكاسب

دبي (الاتحاد)

أبدى كاتلين، مساعد مدرب شباب الأهلي دبي، ارتياحه للنقاط الثلاث التي خرج بها الفريق من مواجهة الإمارات، نظراً لدورها الكبير في دفع المسيرة نحو العودة بقوة إلى النتائج الإيجابية، والحفاظ على حظوظ المنافسة بقوة على الصدارة، وأشار إلى أن فريقه بدأ المباراة بإيجابية واضحة، ولم يمنح الإمارات فرصة الهجمات المرتدة، والشوط الأول هو أفضل أشواط الفريق في الموسم الحالي، وتكمن أبرز مكاسب الفوز في الروح العالية التي ظهر بها جميع اللاعبين اللذين قدموا مباراة جيدة، وللمصادفة أن الأجانب سجلوا الأهداف الأربعة وأداء موون إيجابي.

ويرى عبد المجيد حسين، مشرف فريق شباب الأهلي دبي، أن الحديث عن التجديد للمدرب كوزمين سابق لأوانه، لأن العقد لا يزال مستمراً حتى نهاية الموسم الجاري، وإدارة النادي تقيّم عمله بناء على ما أنجزه من تطور وارتقاء الفريق، وبشأن الحديث عن قرب رحيل المدرب، أوضح أن كوزمين «قصة» منذ سبع سنوات، أي منذ أن كان مدرباً للعين، حيث تدور حوله العديد من الشائعات، حتى عندما كان في السعودية، مؤكداً أن كوزمين مستمر في عمله، ويواصل قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، خاصة أنه يملك برنامج عمل جاد وطموح بفضل حبه لمهنته، ورغبته في تحقيق نتائج إيجابية، مشيراً إلى أن إدارة النادي تسعى بدورها لتقديم كل سبل الدعم للجهاز الفني واللاعبين، حتى يقدم الفريق الأداء المطلوب منه، ويظهر بصورة مشرفة تعكس تطلعات القادة.