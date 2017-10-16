شباب الأهلي - دبي «مرعب» بالأجانب الأربعة

منير رحومة (دبي)

بانضمام السنغالي موسى سوى، والكوري تشانج موون، إلى قائمة أجانب شباب الأهلي- دبي، قدم «الفرسان الثلاثة» عرضاً هجومياً قوياً، بعث من خلاله رسالة شديدة اللهجة إلى بقية الفرق الأخرى بدورينا، تؤكد قدرته على المنافسة بقوة على لقب الدوري، وبامتلاكه لثلاثة هدافين من الطراز العالي هم لوفانور وديوب وموسى سوى، أصبح شباب الأهلي - دبي يحتل مقدمة خطوط الهجوم بـ 12 هدفاً، بفضل «مثلث الرعب»، الذي سيكون خطراً على جميع المنافسين في بقية الجولات، ونجح الفريق في التسجيل خلال الجولات الأربعة التي خاضها حتى الآن، إلى جانب امتلاكه لهداف الدوري، ماكيتي ديوب برصيد ستة أهداف مع مهاجم الوصل فابيو دي ليما.

وباكتمال صفوف الأجانب الأربعة، أصبح شباب الأهلي- دبي «غير»، حيث حقق فوزاً سهلاً، وأثبت علو كعبه على منافسه الإمارات، وأكد أنه جاهز للانطلاقة بقوة في سباق الدوري، والمنافسة بجدية على اللقب.

وسيطرت حالة من التفاؤل لدى لاعبي الفريق، بعد الفوز والظهور القوي، وأكد ماكيتي ديوب أن اكتمال الأجانب الأربعة، أضاف الكثير للفريق، وأصبح يملك قوة حقيقية داخل الملعب، مشيراً إلى أن انضمام موسى سوى إلى الهجوم، مكسب كبير، لما يملكه اللاعب من خبرة طويلة وتجربة كبيرة، ومهارات عالية.

وأضاف أن الانسجام بين مثلث الهجوم، سيتطور أكثر في بقية الجولات، وبإمكان المهاجمين تسجيل المزيد من الأهداف، وقيادة فريقهم إلى الانتصارات والمنافسة بقوة على لقب الدوري، وشدد على أن شباب الأهلي- دبي مطالب بالمنافسة على اللقب، لأنه يملك كل المؤهلات التي تساعده على التتويج بالبطولة.

وعبر لوفانور عن ارتياحه للعرض القوي الذي قدمه هجوم الفريق، وتقاسم الأجانب الأربعة التسجيل، معتبراً أن اللاعبين الجديدين موسى سو وموون قدما الإضافة الحقيقية، وبإمكانهما مساعدة الفريق على تحقيق الأفضل، وشدد على أن التعاون كان كبيراً بين الأجانب الأربعة، لخدمة الفريق وتقوية الصفوف، مبدياً ثقته في قدرة شباب الأهلي - دبي، على مواصلة عروضه القوية، وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وجمع النقاط.

وعن التنافس على المراكز في الهجوم، شدد لوفانور على أن الخط الأمامي أصبح يملك قوة ضاربة، وهذا أمر إيجابي للفريق، لأن اللاعبين الثلاثة مطالبون بالتسجيل، وتفعيل دورهم حتى يؤدي الخط الأمامي المطلوب منه.

وبالنسبة للكوري تشانج جين موون، فقد أبدى سعادته بالبداية القوية مع فريقه الجديد، وتسجيل هدف في افتتاح مشواره، مشيراً إلى أن شباب الأهلي دبي يملك فريقاً قوياً، قادراً على تقديم أفضل العروض، وأنه وجد الدعم والتفاهم منذ دخوله إلى أرض الملعب، متمنياً تقديم المزيد من المستويات القوية، وتحقيق النتائج الإيجابية حتى ينافس الفريق بجدية على اللقب.