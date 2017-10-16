عماد النمر (عجمان)
لم تشفع «الثنائية الأولى» التي يسجلها هجوم عجمان في شباك العين منذ نحو ستة مواسم، لتجنب «البرتقالي» الخسارة الرابعة في الدوري خلال الموسم الحالي، والـ18 على التوالي في مشاركاته بدوري المحترفين، بعدما تكبد 14 خسارة على التوالي موسم 2014- 2015، والذي شهد هبوط الفريق لدوري الأولى، بعد احتلاله المركز قبل الأخير، ولم يسبق لعجمان الوصول إلى مرمى «الزعيم» مرتين، على مدار أربعة مواسم منذ الخسارة 4 - 5 في الدور الثاني موسم 2009- 2010.
وبدا «البرتقالي» في طريقه نحو تحقيق فوز تاريخي على العين، بعد تقدمه بثنائية إديلسون وعبدالله مال الله في الشوط الأول، قبل أن ينتفض «البنفسج» في الشوط الثاني، ويسجل ثلاثة أهداف على التوالي، مؤكداً علو كعبه في المواجهات أمام «البرتقالي»، بعدما رفع رصيده إلى 13 فوزاً مقابل التعادل في مباراتين فقط.
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وأصبح شيوتاني تسوكاسا، هو مفتاح الفوز لدى «الزعيم»، فبعد أن خطف هدف الانتصار على شباب الأهلي- دبي في الجولة السابقة عند الدقيقة 89، كرر أسلوبه في خطف الأهداف بإحرازه الهدف الأول في مرمى عجمان وصناعة الهدف الثاني، إلى جانب تألق البرازيلي دوجلاس الذي سجل هدفاً من الدور الثاني برأسية قوية سكنت الشباك ومنحت فريقه النقاط الثلاث، وبذلك يرفع دوجلاس رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم، بمعدل هدف في كل مباراة و19 هدفاً خلال 26 مباراة مع «الزعيم».
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وأكد مدافع عجمان حسن زهران أنهم يتحملون مسؤولية الخسارة التي تلقاها الفريق أمام العين، بعد أن كان متقدماً بهدفين، وأشار إلى أن أخطاء الفريق في التحرك والتمركز داخل الملعب أدت إلى ذلك، وقال: تراجعنا ظناً منا أننا نحافظ على النتيجة، لكن هجوم العين كان قوياً، ووقعنا في أخطاء أدت إلى استقبال ثلاثة أهداف، وعلينا أن نصحح من أخطائنا، وأن نعالج السلبيات التي تؤدي بنا للخسائر المتتالية، لأنه لا يعقل أن نظل بلا نقاط حتى الآن، ونحن نقدم أداءً جيداً المستوى، لكن لا نوفق في تحقيق الفوز.
من جانبه، أشار محمد أحمد مدافع العين أن عجمان ظهر بصورة جيدة خاصة في الشوط الأول، الذي كان أكثر تنظيماً وقوة وهجوماً وفرض أسلوبه على «الزعيم»، بينما غاب لاعبو العين، لذلك تلقينا هدفين، وضغط عجمان علينا كثيراً وأرهقنا، وجعلنا في حالة سيئة، لكن في الشوط الثاني تبدل الحال، بعدما تحدث المدرب مع اللاعبين بين الشوطين، مؤكداً أن هذا ليس العين، وعلى اللاعبين ضرورة العودة والظهور بما يليق باسم ومكانة الفريق، لذلك دخلنا الشوط الثاني بعقلية مختلفة وبتصميم على تعديل النتيجة، وبالفعل نجحنا في ذلك بفضل تحركات الأجانب الذين كان لهم دور بارز في الفوز، قال: نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى الفوز بغض النظر عن الأداء، ومع المباريات سوف يعود المستوى والنتيجة معاً.