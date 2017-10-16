11 لاعباً في التطبيق الأول بـ «دوري الرديف» و13 خانة شاغرة

محمد سيد أحمد، معتصم عبدالله (أبوظبي، دبي)

استحدثت لجنة دوري المحترفين مع عودة «مسمى دوري الرديف» خلال الموسم الحالي 2017 - 2018، منح الفرصة للاعبين من فئة المقيمين للقيد واللعب ضمن مسابقة دوري الرديف، حيث نصت المادة 8 في الفقرة 2- 3 من لائحة المسابقة للموسم الجديد السماح للأندية بقيد 2 لاعبين مقيمين أو أبناء المواطنات مواليد 1998 وما بعد بحد أقصى 2001، على أن يكون لدى اللاعب إقامة سارية لعام ميلادي على الأقل في الدولة، بجانب بطاقة هوية سارية المفعول.

وبنهاية فترة الانتقالات الصيفية «الميركاتو الصيفي» التي أسدل عليها الستار في 2 أكتوبر الحالي، اكتفت أندية دوري الخليج العربي للرديف بقيد 11 لاعبين فقط في ثمانية أندية، من أصل 24 خانة متاحة في كشوفات الفرق ال12، واقتصرت جنسيات اللاعبين المقيمين المقيدين في صفوف أندية العين، دبا، عجمان، شباب الأهلي، حتا، الإمارات، النصر، الجزيرة، على خمس جنسيات عربية ممثلة في عُمان «ثلاثة لاعبين»، مصر «ثلاثة لاعبين»، ولاعب واحد من السودان، اليمن، سوريا، جزر القمر، بجانب لاعب واحد مقيد بالجنسية الأوكرانية في نادي الإمارات.

وقيدت ثلاثة أندية فقط من أصل 12 في دوري الخليج العربي للرديف لاعبين اثنين في القائمة ممثلين في العين بوجود المهاجم السوري حمزة فايز محنايه، ولاعب الوسط المصري يحيى نادر، فيما قيد حتا الثنائي العماني المدافع محمد راشد الوشاحي، والمهاجم مطر بن صالح، وضم الإمارات الثنائي العُماني عبدالسلام بن عارف، والأوكراني من أصل سوري أغيد البكري.

واكتفت بقية الأندية الخمس الأخرى بقيد لاعب مقيم واحد في كشوفاتها، بوجود السوداني عبدالله مهدي في صفوف دبا الفجيرة، والمدافع سعيد سليمان «جزر القمر» مع نادي شباب الأهلي دبي، واليمني علي عبده صالح في صفوف عجمان، والمصري عبدالرحمن محمد مهاجم النصر، ومواطنه عبدالله رمضان في الجزيرة، في المقابل، فضلت أندية الوحدة، الوصل، الشارقة، والظفرة الاعتماد على اللاعبين المواطنين دون الاستفادة من إمكانية قيد لاعب أو اثنين من فئة المقيمين في صفوفها.