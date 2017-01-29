الخرطوم تستدعي القائم بالأعمال الأميركي احتجاجاً

الخرطوم (أ ف ب)

استدعت وزارة الخارجية السودانية، أمس، القائم بالأعمال الأميركي، احتجاجاً على قرار ترامب منع دخول السودانيين للأراضي الأميركية لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت الخارجية السودانية «تم استدعاء القائم بالأعمال الأميركي السيد ستيفن كوستيس بوزارة الخارجية بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب».

وأضافت أنه تم «التعبير للقائم بالأعمال عن استياء حكومة السودان إزاء ما اتخذ من إجراءات تجاه المواطنين السودانيين».

وفي السياق نفسه، أعيد سودانيون كانوا في طريقهم للولايات المتحدة رغم حصولهم على تأشيرات دخول. وقالت فاطمه أبو القاسم القاش التي أعيدت من مطار الدوحة السبت لفرانس برس «أكملنا الإجراءات بصورة عادية في مطار الخرطوم وغادرنا، وعند وصولنا إلى مطار الدوحة تم إيقافنا مع إيرانيين وعراقيين، وحضر شخص قال إنه موظف أميركي، وأبلغنا بأننا لن نستطيع السفر».

وأضافت «كنت ذاهبة لزيارة شقيقي الذي يعمل طبيباً في ولاية اريزونا الأميركية، وليس هناك ما يجعلهم يمنعوننا من السفر».