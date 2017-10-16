23 لاعباً في قائمة «أبيض الشباب» لمعسكر أوزبكستان

معتصم عبدالله (دبي)

استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب، بقيادة الصربي ليبونيكو درولوفيتش، على اختيار 23 لاعباً، ضمن قائمة «الأبيض» التي تغادر إلى أوزبكستان الليلة، لخوض التجمع الإعدادي الأخير، والذي يستمر لنحو أسبوع، قبل انطلاقة مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، والمقررة 31 أكتوبر الحالي إلى 8 نوفمبر المقبل.

ويخوض «أبيض الشباب» تجربتين وديتين أمام مضيفه منتخب أوزبكستان بالعاصمة طشقند، تأهباً للسفر إلى قرغيزستان والتي تحتضن مباريات المجموعة الأولى في التصفيات، حيث يستهل منتخبنا مشواره بلقاء عُمان في الجولة الأولى، فيما ستكون مباراة الجولة الثانية أمام نيبال 4 نوفمبر، والثالثة مع قرغيزستان 6 نوفمبر، على أن يختتم الدور الأول بلقاء البحرين في 8 نوفمبر.

وضمت القائمة المعتمدة لخوض معسكر أوزبكستان والتصفيات الآسيوية، 23 لاعباً هم ماجد راشد سلطان، عيسى أحمد عيسى «اتحاد كلباء»، محمد إبراهيم «النصر»، خليل إبراهيم، مهند أحمد هيكل، محمد عبدالله الدوسري، عمر أحمد سالم، مروان فهد حمزة، خلفان حسن النوبي «شباب الأهلي دبي»، علي صالح، عبدالرحمن صالح، سيف سعيد، سهيل عبدالله المطوع «الوصل»، نهيان عادل خميس، فهد محمد يوسف «الوحدة»، خالد محمد حسين «العين»، سلطان سعيد مفتاح، سيف عبدالرزاق «الشارقة»، عمر سعيد محمد، راشد سالم خلفان «حتا»، أحمد فوزي جوهر، سالم خيري أحمد، يوسف أيمن المنصوري «الجزيرة».

وتضم قائمة الجهازين الفني والإداري إلى جانب الصربي درولوفيتش، راشد عامر «مشرف فني»، سالم اليعقوبي «مدير المنتخب»، ماجد سالم وخالد داحس «مدربين مساعدين»، ويوسف الزعابي مدرباً للحراس، وميروسلاف جيركال «محلل مباريات»، ولويس ديجو «مدرب اللياقة»، وخلدون الكلوب «طبيب المنتخب»، ومنير الجزاريلي «معالج طبيعي»، محسن بلحوز «اختصاصي تغذية»، جورج بوغنار «مدلك»، وفتحي مناع «مسؤول مهمات». واختتم «الأبيض» أمس برنامج تجمعه الداخلي، بإقامة حصة تدريبية أخيرة على ملعب ذياب عوانه بمقر الاتحاد في دبي، استعداداً للسفر إلى أوزبكستان.

من جانبه، أكد سالم اليعقوبي مدير المنتخب ضرورة التركيز الكبير من الجميع، وبذل أقصى الجهد والتضحية، من أجل الدفاع عن شعار المنتخب، ومضاعفة الجهد خلال التدريبات مع بداية العد التنازلي والدخول في أجواء التصفيات.

وأشار اليعقوبي إلى أهمية تكاتف جميع أفراد المنتخب والتعاون فيما بينهم من حيث الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية للوصول إلى الأهداف المرسومة بالظهور المشرف، من خلال التصفيات وحجز بطاقة التأهل للوجود في النهائيات الآسيوية 2018.