23 لاعباً في قائمة «أبيض الشباب» لمعسكر أوزبكستان

معتصم عبدالله (دبي)
استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب، بقيادة الصربي ليبونيكو درولوفيتش، على اختيار 23 لاعباً، ضمن قائمة «الأبيض» التي تغادر إلى أوزبكستان الليلة، لخوض التجمع الإعدادي الأخير، والذي يستمر لنحو أسبوع، قبل انطلاقة مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، والمقررة 31 أكتوبر الحالي إلى 8 نوفمبر المقبل.
ويخوض «أبيض الشباب» تجربتين وديتين أمام مضيفه منتخب أوزبكستان بالعاصمة طشقند، تأهباً للسفر إلى قرغيزستان والتي تحتضن مباريات المجموعة الأولى في التصفيات، حيث يستهل منتخبنا مشواره بلقاء عُمان في الجولة الأولى، فيما ستكون مباراة الجولة الثانية أمام نيبال 4 نوفمبر، والثالثة مع قرغيزستان 6 نوفمبر، على أن يختتم الدور الأول بلقاء البحرين في 8 نوفمبر.
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وتضم قائمة الجهازين الفني والإداري إلى جانب الصربي درولوفيتش، راشد عامر «مشرف فني»، سالم اليعقوبي «مدير المنتخب»، ماجد سالم وخالد داحس «مدربين مساعدين»، ويوسف الزعابي مدرباً للحراس، وميروسلاف جيركال «محلل مباريات»، ولويس ديجو «مدرب اللياقة»، وخلدون الكلوب «طبيب المنتخب»، ومنير الجزاريلي «معالج طبيعي»، محسن بلحوز «اختصاصي تغذية»، جورج بوغنار «مدلك»، وفتحي مناع «مسؤول مهمات». واختتم «الأبيض» أمس برنامج تجمعه الداخلي، بإقامة حصة تدريبية أخيرة على ملعب ذياب عوانه بمقر الاتحاد في دبي، استعداداً للسفر إلى أوزبكستان.
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وأشار اليعقوبي إلى أهمية تكاتف جميع أفراد المنتخب والتعاون فيما بينهم من حيث الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية للوصول إلى الأهداف المرسومة بالظهور المشرف، من خلال التصفيات وحجز بطاقة التأهل للوجود في النهائيات الآسيوية 2018.