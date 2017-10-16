بالفيديو .. زاكيروني مديراً فنياً لـ «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

اتفق اتحاد الكرة مع الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، لقيادة منتخبنا الوطني، وذلك في جلسة مطولة مساء أمس، بأحد فنادق دبي، ويأتي التعاقد مع المدير الفني الأسبق لمنتخب اليابان، وصاحب لقب كأس آسيا 2011، خلفاً للأرجنتيني باوزا المنتقل إلى تدريب «الأخضر» السعودي، وينتظر أن يعقد الاتحاد مؤتمراً صحفياً خلال ساعات، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالتعاقد وتقديم المدرب لوسائل الإعلام والساحة الرياضية.

وأصبح زاكيروني هو أنسب الخيارات، في ظل انشغال باقي الأسماء العالمية التي تم طرحها، بينما اجتهدت لجنة الترشيحات المكلفة بالبحث والتعاقد مع مدرب للمنتخب، في جمع المعلومات اللازمة عن كل المرشحين، قبل الاستقرار على زاكيروني، والذي حسم السباق لمصلحته من واقع سابق خبراته الآسيوية، حيث إن الهدف من التعاقد معه، هو قيادة المنتخب إلى نهائي كأس آسيا «الإمارات 2019». وعلمت «الاتحاد» أن عقد زاكيروني حتى نهاية كأس آسيا 2019، «عام و3 أشهر تقريباً»، قابلة للتجديد متى ما نجح المدرب في تحقيق المطلوب منها، وحقق النقلة المنتظرة في أداء «الأبيض».

واتفق زاكيروني مع الاتحاد خلال جلسة أمس، على أمور عدة، أبرزها تمسكه بإحضار طاقمه المعاون، خلال مشواره مع الياباني، وهم 3 مساعدين، ومحلل فني ومدرب حراس، كما رحب زاكيروني بضم مدرب مواطن مساعداً للجهاز الفني لتسهيل التواصل بينه وبين اللاعبين، وهو عبد المجيد النمر. ومضت المفاوضات بصورة طيبة خلال الأيام الماضية، في ظل تمسك المدرب بالعرض الإماراتي، الذي يعيده إلى القارة الآسيوية من «الباب الواسع»، حيث سبق له أن حقق إنجازات مع الكرة اليابانية خلال السنوات الأربع مديراً فنياً لـ «الساموراي» من 2010 إلى 2014.

وأبدت لجنة الترشيحات ارتياحها للحماس الكبير ونبرة التحدي والتفاؤل لدى زاكيروني خلال الاجتماع المغلق أمس، حيث بدا أكثر إصراراً على إظهار رغبته في المنافسة على لقب كأس آسيا وتكرار إنجاز 2011، وساعده على ذلك سابق خبراته بالكرة في «القارة الصفراء» عموماً ومتابعته للعبة في منطقة الخليج. ولن يكون أمام الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة زاكيروني، متسعاً من الوقت لبدء مهمته بشكل فوري، حيث إن التجمع الأول في نوفمبر المقبل، بعد إلغاء معسكر أكتوبر الجاري، لتعذر الاتفاق مع مدير فني خلفاً لباوزا، وتنتظر لجنة المنتخبات الاستقرار على الجهاز الفني بالكامل، ثم عرض أسماء الموافقات التي تلقتها اللجنة لمباريات دولية ودية، يخوضها «الأبيض» في تجمع فبراير ومارس من العام المقبل، فيما لم يتحدد بعد ما إذا كان زاكيروني سيطلب تجمعاً جديداً في ديسمبر أو يناير المقبلين، لاستغلال وجود أكثر من منتخب بمعسكرات شتوية في دبي، وبالتالي أداء تجربة أو اثنتين.