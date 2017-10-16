«المحترفين» تشيد بالأجواء الجماهيرية لقمة الوصل والوحدة

معتز الشامي (دبي)

سادت حالة من الارتياح لدى لجنة دوري المحترفين، جراء ما وصفته بـ «الظاهرة الإيجابية» التي حدثت مع الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي التي انتهت مساء أمس الأول، وذلك بعد أن حققت مباراة الوصل وضيفه الوحدة، أعلى نسبة إقبال جماهيري، ليس لأرقام الحضور، ولكن الإقبال الشديد على تذاكر المباراة، التي نفذت بالكامل قبل 24 ساعة من ضربة البداية، في سابقة لم تحدث في دورينا منذ انطلاق قطار المحترفين ووصوله إلى «المحطة العاشرة».

واعتبرت اللجنة أن تلك الظاهرة، يجب أن تستمر وتعيش في مباريات الدوري، خلال الموسم الجاري وقادم المواسم، بما يسمح بزيادة الحضور الجماهيري، في جميع المباريات، ويرفع من مستوى البطولة بشكل عام. وشهدت الساعات القليلة قبل انطلاق قمة الوصل والوحدة، التي شهدت اعتلاء أصحاب الأرض صدارة الترتيب بـ 10 نقاط، بالتساوي مع العين، بعد الفوز على الضيف «العنابي»، ضغطاً كبيراً من جماهير الوصل، للحصول على تذاكر المباراة التي نفدت بالكامل قبل يوم من المواجهة، ما دفع عدداً كبيراً من الجماهير لطلب تذاكر إضافية من لجنة دوري المحترفين، وإرسال مئات الرسائل الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للجنة، بالإضافة إلى الرسائل النصية والتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجنة، بهدف الحصول على تذاكر إضافية يمكن أن توفرها اللجنة لجمهور الوصل.

وهو ما استقبلته لجنة دوري المحترفين بارتياح شديد، في ظل الجهود الرامية لدفع الأندية، من أجل زيادة جذب الجماهير إلى المدرجات، وتشدد اللجنة ضمن معايير الجودة، على ضرورة توفير أجواء أكثر أريحية للجماهير لزيادة نسب الحضور، بما يصب في مصلحة الدوري، ويحقق أحد أهم مبادئ استراتيجية «الريادة» التي كانت أطلقتها اللجنة العام الماضي.

ويوازي ذلك جهد إضافي من الإدارة التنفيذية للجنة، للقضاء على ظاهرة سلبية لا تزال موجودة في بعض مباريات دورينا، وهي «الدخول المجاني» للجماهير، إضافة إلى خلو المدرجات في بعض المباريات رغم أهميتها، وهو ما دفع اللجنة لبحث وضع استراتيجية شاملة بمشاركة الأندية للحد منه والقضاء عليه، خاصة دفع الأندية لتقديم أفكار مبتكرة، ذات أبعاد تسويقية واستثمارية لإعادة الجماهير للمدرجات وربطها بالأندية.