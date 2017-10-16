أحمد بن حشر: أتمنى مشاهدة ليما بقميص «الأبيض»

أسامة أحمد(دبي)
أكد الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم بطلنا الأولمبي، أن منتخبنا الوطني لكرة القدم، يحتاج إلى تجنيس 3 لاعبين في الدفاع والوسط والهجوم، بغض النظر عن قوة «عموري» في الوسط، وعلي مبخوت في هجوم «الأبيض»، من أجل تطويره خلال المرحلة المقبلة، بعد «الوداع المُر» من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم «روسيا 2018».
وقال الشيخ أحمد بن حشر في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: أتمنى مشاهدة البرازيلي فابيو ليما نجم الوصل بـ «قميص الأبيض»، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع «الفهود» في دورينا، كأحد أبرز الأجانب الذين تعاقبوا على «القلعة الصفراء».
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وأشار الشيخ أحمد بن حشر إلى أن الجيل الوصلاوي الحالي، بقيادة المتألق ليما، قادر على إعادة أمجاد كرة «الإمبراطور» والزمن الجميل، خصوصاً أن المؤشرات الإيجابية لهذا الفريق ظهرت في الموسم الماضي، بمستواه الجيد في بداية الموسم، مما كان له المردود الإيجابي على المستوى الفني العام لـ «الفرقة الصفراء» التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام، وفق النهج المرسوم من الإدارة، لتحقيق طموحات كل منتسب إلى «قلعة الإمبراطور». وأشار إلى أن أكثر من يميز الجيل الحالي، أنه ظل يخدم نفسه بنفسه، ولا ينتظر نتائج الآخرين، مما يعد قوة دفع كبيرة للفريق، لتكرار مشهد الانتصارات، وبالتالي تحقيق طموحات الوصلاوية.
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وتطرق بطلنا الأولمبي إلى التجنيس في ألعاب القوى، مشيراً إلى أنه لم يضف جديداً في اللعبة، والتي تعد «منجم ذهب»، وأن الوصول إلى المنصات العربية والآسيوية لا يعتبر إنجازاً، وأن المحك الحقيقي هو الأحداث العالمية والأولمبية.
ووجه الشيخ أحمد بن حشر رسالة إلى المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى والبطل المغربي الأولمبي السابق سعيد عويطة المدير الفني لاتحاد ألعاب القوى قائلاً: كان ينبغي عدم الاستعجال في إطلاق التصريحات التفاؤلية والعمل بصمت، لأننا نريد مؤشرات إيجابية وليس وعوداً.
وأشار إلى أن الحضور القوي في بطولات العالم والوصول إلى منصات تتويجها يأتي قبل الوعد بـ « ميدالية أولمبية»، وأن الرياضة الإماراتية تواقة لإنجاز أولمبي، بعد الإخفاقات المتكررة والفشل الذي ظل يرافق بعض منتخباتنا خلال مشاركتها في المحافل العالمية.