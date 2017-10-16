الاتحاد العربي للجو جيتسو يعلن تشكيل مكتبه التنفيذي

أمين الدوبلي (أبوظبي)

رفع الاتحاد العربي للجو جيتسو أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أول اجتماع رسمي للاتحاد بعد تشكيله، في أعقاب الانتخابات التي أجريت في بيروت مساء أمس الأول، وأفرزت تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد العربي برئاسة العراقي مخلص حسن حيدر.

وأصبح الاتحاد العربي حقيقة واقعة اعتباراً من مساء أمس الأول، وحرص على أن تكون أول رسالة رسمية تخرج حاملة لشعار الكيان الجديد موجهة إلى راعي اللعبة في الإمارات وآسيا والعالم، وهو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نظراً لدعمه الكبير للعبة ووقوفه خلف أنجح تجربة للجو جيتسو في العالم، ما جعل كل من يهمه الأمر يستلهم منها عناصر التميز والإبداع، التي جعلت من أبوظبي قبلة الجو جيتسو في العالم، ومقر القرار العالمي، في أعقاب قرار المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي بنقل مقر المنظمة الدولية إلى أبوظبي، وانتخاب عبدالمنعم الهاشمي نائباً أول لرئيس الاتحاد الدولي، وفهد علي الشامسي أميناً عاماً.

ويشغل الدكتور مخلص حسن حيدر أيضاً منصب رئيس اتحاد غرب آسيا، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وتم اختيار مواطنه الدكتور جعفر المظفر نائباً أول للرئيس، والبحريني المهندس أحمد الخياط نائباً ثانياً، واللبناني فرنسوا سعادة أميناً عاماً للاتحاد، وتم اختيار أعضاء المكتب التنفيذي وهم السيد عبداللطيف من مصر، وجاهد محمد حسين من الأردن، ومكرم صنعوني من تونس، ورامي شولي من فلسطين، وحافظ الأمير من السودان، والقاسي سعيد من الجزائر، وناتينا محمد من لبنان.

وأكد الدكتور جعفر المظفر الذي كان ممثلاً لاتحاد الإمارات في الاجتماع، خلال اتصال هاتفي، أن كل الانتخابات تمت بالتزكية في أجواء مثالية، وأن الهدف الرئيسي للاتحاد العربي هو وضع حجر الأساس لمنظومة قوية تسهم في تطوير اللعبة بكل الدول العربية، وذلك من خلال تأسيس اتحادات وطنية عربية، وتنظيم مسابقات إقليمية قوية، وإدخال اللعبة ضمن دورات الألعاب العربية، وإطلاق بطولات للأندية المحلية والعربية أيضاً.