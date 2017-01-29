كندا ستواصل استقبال اللاجئين

أوتاوا (أ ف ب)

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الأول إرادة بلاده في استقبال اللاجئين «بمعزل عن معتقداتهم»، غداة قرار البيت الأبيض منع دخول مواطني سبع دول إسلامية أميركا. وقال ترودو على موقع تويتر: «إلى الذين يهربون من الاضطهاد والرعب والحرب، عليكم أن تعرفوا أن كندا ستستقبلكم بمعزل عن معتقداتكم.. التنوع يصنع قوتنا».

وكتب «أهلا بكم في كندا». لم يعلق ترودو بشكل مباشر على القرار الأميركي. ونشر تردودو على حسابه على تويتر صورة له خلال استقباله لاجئين سوريين في ديسمبر 2015.

وكان رئيس الوزراء حرص حينذاك على أن يستقبل في المطار أول دفعة من اللاجئين السوريين في إطار جسر جوي نظمته السلطات. ومنذ ذلك الحين استقبلت كندا أكثر من 35 ألف لاجئ سوري.

من جهة أخرى، ورداً على القلق من تأثير المرسوم الأميركي الجديد على الكنديين المزدوجي الجنسية، أكد مكتب رئيس الوزراء أنه تلقى من واشنطن تأكيدات بأن الكنديين الذي يحملون جنسية واحدة من الدول السبع الواردة في المرسوم، لن يتأثروا بهذا الحظر.

وقالت كيت بيرشيز مديرة الاتصال في مكتب رئيس الحكومة الكندية في رسالة إلكترونية «تلقينا تأكيداً بأن المواطنين الكنديين الذين يسافرون بجوازات سفر كندية، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، لن يتأثروا بهذا المنع».

وأضافت «تلقينا تأكيدات بأن المواطنين الكنديين الذين يسافرون بجوازات سفر كندية سيعاملون وفق الإجراءات الاعتيادية».

وذكرت شبكة إذاعة كندا الحكومية استناداً إلى أرقام تعود إلى 2011، ان أكثر من 35 ألف كندي يحملون جواز سفر صادر عن حكومة إحدى الدول السبع.

من جهتها، ذكـــــرت شركة الطيران الكندية «ويستجت» أنها اضطرت لرفض صعود راكب متوجه إلى الولايات المتحدة، موضحة أنها ستعيد إلى الركاب المستهدفين بالقرار الأميركي ثمن بطاقاتهم.