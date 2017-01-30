مصطفى عبدالعظيم، رشا طبيله (الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد للطيران» أنها تواصل العمل بصورة وثيقة مع الجانب الأميركي بشأن المشاكل المتعلقة بالسفر التي طرأت أمس الأول. فيما أعلنت «طيران الإمارات» من جانبها، أنها تواصل توفير كل مساعدة ممكنة للركاب المتأثرين بالإجراءات الأميركية.

وقال المتحدث الرسمي باسم «الاتحاد للطيران»، بشأن الإجراءات الأميركية بمنع رعايا 7 دول بالشرق الأوسط من دخول أراضيها، إن الشركة «تواصل العمل بصورة وثيقة مع دائرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية سواء في أبوظبي أو الولايات المتحدة، بشأن المشاكل المتعلقة بالهجرة بعد منع مواطني سبع دول من دخول الأراضي الأميركية، حيث تهدف مصلحتنا المشتركة إلى ضمان المحافظة على امتثال وراحة كل المسافرين».

وأضاف «تأثر عدد من مسافرينا بالقرار الأميركي، وسنواصل مساعدتهم في تحديد المشاكل قبل السفر إلى الولايات المتحدة، وقد وفرت الشركة لهم إمكانية تغيير الحجز أو أو إعادة الحجز إليهم أو استرداد سعر التذكرة».

وأكد أن طواقم الشركة «لم تتأثر»، مضيفاً «كما اتخذنا الخطوات اللازمة لضمان عدم وجود مشاكل بالنسبة للرحلات المغادرة في الأسابيع القادمة».

من جانبها، أعلنت «طيران الإمارات» أيضاً أنها تواصل توفير كل مساعدة ممكنة للركاب المتأثرين بالإجراءات الأميركية، وذلك عبر إتاحة تغيير الحجز أو استرجاع ثمن التذاكر، بحسب متحدث رسمي باسم الشركة.

وقالت الشركة، إن «التأكد من حيازة الوثائق المطلوبة لدخول أي دولة مسؤولية الركاب أنفسهم»، مشيرة إلى أنها تواصل «الالتزام بتوجيهات وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية فيما يتعلق بمتطلبات دخول الولايات المتحدة».

وأوضحت في بيان تلقت «الاتحاد» نسخة منه، أن التوجيهات الجديدة، التي بدأ تطبيقها يوم 28 يناير، طالت عدداً قليلاً جداً من ركاب طيران الإمارات، مشيرة إلى أن «هذه الإجراءات تسري أيضاً على أطقم الرحلات من طيارين ومضيفين جويين».

وأكدت «طيران الإمارات» أن أياً من أفراد أطقمها لم يتأثر بالإجراءات الجديدة حتى الآن، إلا أنها أجرت التعديلات اللازمة فيما يتعلق بأطقم الرحلات امتثالاً لهذه لإجراءات، مؤكدة أنها تواصل تسيير رحلاتها المنتظمة إلى الولايات المتحدة كالمعتاد.