الإمارات تبهر العالم بافتتاح غير مسبوق لمسابقة المهارات العالمية «أبوظبي 2017»

عمر الأحمد و«وام» (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، مساء أمس، حفل الافتتاح الرسمي لمسابقة المهارات العالمية «أبوظبي 2017» التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتستمر منافساتها حتى 19 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

حضر حفل الافتتاح الذي أقيم في ميدان «دو» في جزيرة ياس بأبوظبي، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة عضو المجلس التنفيذي، وعدد من المسؤولين.

وأبهرت دولة الإمارات، كعادتها، العالم أجمع بتنظيم حفل افتتاح غير مسبوق للدورة الرابعة والأربعين من المسابقة العالمية «أبوظبي 2017»، وبحضور اقترب من 10 آلاف زائر من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم امتلأت بهم جنبات ميدان «دو» في جزيرة ياس بأبوظبي.

وتضمن حفل الافتتاح استعراضاً للوفود الدولية، سارت خلاله مواكب الفرق المشاركة في الحلبة الرئيسة، إضافة لعروض موسيقية من 100 عضو من المواطنين والمقيمين، كما تضمن الحفل عرضاً راقصاً مميزاً بعنوان «المهارات والتنمية»، قدم فيه مجموعة من الراقصين استعراضاً حياً عن المهارات المهنية، ودورها في تطور دولة الإمارات.